«Америка движется к дефолту». Миллиардер Дерипаска объявил о снижении роли доллара 105 0 Экономика

Миллиардер Олег Дерипаска заявил о приближающемся дефолте США. Поводом для такого вывода стала статистика Международного валютного фонда, согласно которой доля доллара в мировых золотовалютных резервах снизилась с 60,72% до 59,02%. По мнению Дерипаски, роль доллара снижается из-за санкций Вашингтона. Сам миллиардер недавно проиграл суд о снятии персональных санкций против него. Минфин США обосновал, почему считает Дерипаску «олигархом» и рассказал о его связях с президентом Владимиром Путиным.