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«Америка движется к дефолту». Миллиардер Дерипаска объявил о снижении роли доллара

18 Июня 2021 105 0 Экономика
«Америка движется к дефолту». Миллиардер Дерипаска объявил о снижении роли доллара

Миллиардер Олег Дерипаска заявил о приближающемся дефолте США. Поводом для такого вывода стала статистика Международного валютного фонда, согласно которой доля доллара в мировых золотовалютных резервах снизилась с 60,72% до 59,02%. По мнению Дерипаски, роль доллара снижается из-за санкций Вашингтона. Сам миллиардер недавно проиграл суд о снятии персональных санкций против него. Минфин США обосновал, почему считает Дерипаску «олигархом» и рассказал о его связях с президентом Владимиром Путиным.

В ожидании дефолта США

  • Миллиардер Олег Дерипаска увидел в «падении популярности доллара» грядущий дефолт США. «Пока доллар все еще остается главной резервной валютой мира, но его популярность уже упала до минимума с января», – пишет в своем Telegram-канале миллиардер.
  • Поводом для такого суждения стала статья Financial Times, в которой говорилось, что, по данным МВФ, с начала года доля доллара в мировых золотовалютных резервах снизилась с 60,72% до 59,02%. Как утверждает издание, это минимум за 25 лет. При этом максимума показатель достигал в конце 1990-х – 71%.
  • По мнению Дерипаски, роль доллара снижается «в том числе благодаря санкциям». «Будем наблюдать, как Америка движется к дефолту», – пишет миллиардер. В своей риторике он полностью совпадает с президентом Владимиром Путиным. По словам президента России, санкции США запрещают расчеты в долларах, что подрывает доверие к американской валюте. США «подпиливают сук, на котором сидят» и «в конце концов грохнутся», заявил Путин.

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  • При более внимательном изучении статистики МВФ видно, что при снижении доли растет объем вложений в доллар. За год объем вложений вырос на 235 млрд долларов – до рекорда в 7,005 трлн долларов. Таким образом, мировые золотовалютные резервы увеличились после эмиссии 25 трлн долларов ведущими странами и доли валют изменились. При этом доля второй по популярности валюты в мире – евро – почти в три раза меньше доллара и составляет 21,24%
  • На неделе Дерипаска проиграл суд о снятии персональных санкций США. Американский Минфин в ходе судебного разбирательства ответил на претензии миллиардера и рассказал о его связях с Владимиром Путиным.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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