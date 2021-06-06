США «в конце концов грохнутся». Путин предрек Штатам судьбу СССР 1455 8 Экономика

Президент Владимир Путин предсказал крах США и отказ мира от доллара. На встрече с руководителями зарубежных информагентств в рамках Петербургского экономического форума президент заявил, что Вашингтон своими санкциями вынуждает Россию вести дела с партнерами «вне долларовой зоны». «Соединенные Штаты уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», – убежден российский лидер.