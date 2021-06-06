США «в конце концов грохнутся». Путин предрек Штатам судьбу СССР
6 Июня 2021 1455 8 Экономика
Президент Владимир Путин предсказал крах США и отказ мира от доллара. На встрече с руководителями зарубежных информагентств в рамках Петербургского экономического форума президент заявил, что Вашингтон своими санкциями вынуждает Россию вести дела с партнерами «вне долларовой зоны». «Соединенные Штаты уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», – убежден российский лидер.
Путин ждет краха США
- По мнению Владимира Путин, США используют доллар как оружие санкций и подрывают тем самым доверие к собственной валюте. Так, например, санкции США запрещают долларовые расчеты оборонному сектору России. Поэтому российским властям приходится создавать альтернативу с партнерами «уже вне долларовой зоны».
- Путин не понимает, зачем Вашингтон это делает. «Они подпиливают сук, на котором сидят. В конце концов грохнутся», – цитирует его ТАСС. Президент объяснил это так: все в мире видят, что делает Вашингтон и стараются сокращать валютные резервы в долларах. «Не только у нас, практически во всем мире, в том числе и у самих США сокращается объем расчетов в долларах», – заявил Путин.
- Заявление президента не соответствует действительности. По итогам 2020 года вложения в доллар в валютных резервах стран мира выросли на 235 млрд долларов и достигли рекорда – 7,005 трлн долларов, сообщает Международный валютный фонд. Доля доллара в мировых резервах составляет 59,02%, а у ближайшей альтернативы – евро, только 21,24%.
- Также Путин убежден, что если российские нефтяные компании перестанут торговать в долларах, «это вот уже будет серьезным ударом по доллару как по мировой резервной валюте». В реальности на Россию приходится всего около 4% мирового экспорта нефти и ее долю на мировом рынке легко можно заменить дополнительными поставками стран ОПЕК или Ирана.
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- Путин считает США «империей». По его словам, они думают, что «могут позволить себе небольшие ошибки и промахи», однако количество проблем растет и в какой-то момент «с ними уже нельзя иметь дело». «И Соединенные Штаты уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», – цитирует Путина «Интерфакс». Суть сравнения США и СССР президент не разъяснил.
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Российская империя распалась, а Штаты были и есть. Советский Союз распался, а Штаты были и есть. Российская Федерация распадется, а Штаты есть и будут. Диалектика, однако, система из чужеродных элементов нежизнеспособна.
Run,Vera,run!!! ))) Сколько можно слушать байки:"Вот скоро доллар рухнет...вот-вот прям почти сейчас...вот-вот скоро...вот-прям сегодня..."))) Из-года в год...))) Я задавался только одним вопросом:"Есть Штаты, там люди живут и прилично зарабатывают! Так?!То есть человек там если хочет работать и жить хорошо,то он так и живёт! Так каким же МЫ тогда идём путём, что СССР и что сейчас Путен направлены ПРОТИВ такого строя (где человек живёт в достатке) ?! То есть они НЕ хотят ,чтобы человек жил как в Штатах! Ну собственно на деле мы это и видим....что в СССР и что сейчас при Путене...
Дедушка Володя што-то совсем плох стал. Скоро табакерки начнут летать по бункеру.
ШЕФ, УСЁ ПОНЯТНО !!! ЭТУ ПЕСНЮ МЫ СЛЫШИМ С САМОГО РОЖДЕНИЯ, ЕЁ ПЕЛИ В УЧЕНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ, ПРИ НЫНЕШНЕМ КАПИТАЛИЗМЕ, А ПИНДОСИЯ РАСЦВЕТАЕТ ГОД ОТ ГОДА И НЕ СОБИРАЕТСЯ УМИРАТЬ...
Кстати, с Васей,вы можете превратиться в жёлтую газетку.
Я думаю,что не стоит вам больше писать,Прощайте,несмотря на то ,что я отношусь к человеческому капиталу. Мне было с вами интересно:)))
инфляцию побороли, повысили производительность труда, может быть цены рухнули вниз, отменили пенсионный ценз? что за увод в сторону от своих проблем и сосредоточение внимания на чужих? понятно, что россиянам будет приятно, когда у других будут проблемы, но все же?
почему бы не сосредоточится на своих ошибках, что бы самим не грохнуться, а не взращивать ненависть внутри других друг к другу?