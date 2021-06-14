Минфин США раскрыл «связи» Дерипаски и Путина в суде. Суд отказал миллиардеру в снятии санкций
14 Июня 2021 333 3 Политика
Миллиардер Олег Дерипаска направил иск в суд округа Колумбия, США, с требованием отменить введенные против него персональные санкции. Но суд отклонил иск российского бизнесмена – он не согласился с аргументами адвокатов миллиардера, которые посчитали включение его в «черный список» «волюнтаристским». Дерипаска утверждал, что он не «олигарх», но Минфин США привел доводы в пользу того, чтобы считать его таковым.
Санкции остались в силе
- Федеральный окружной суд по округу Колумбия отклонил иск миллиардера Олега Дерипаски, который требовал отменить введенные против него в 2018 году санкции, пишет РБК. Такое решение приняла судья Амита Мехта (постановление суда опубликовано на сайте суда в воскресенье, 13 июня).
- Дерипаска, чье состояние журнал Forbes оценивает в 3,8 млрд долларов, остается в «черном списке» Минфина США (OFAC). Ему запрещено выдавать визу, все его счета и активы заблокированы на территории США. Адвокаты Дерипаски настаивали, что Минфин «волюнтаристски» подверг миллиардера санкциям и превысил свои полномочия. По их словам, никаких доказательств вины Дерипаски Минфин не привел.
- В частности, Дерипаска утверждал, что он не является «олигархом» и был ошибочно включен в список российских олигархов администрацией президента Дональда Трампа в 2018 году. Он говорил о нарушении своих прав, которые гарантированы ему пятой поправкой к конституции США (она запрещает судить дважды за одно и то же преступление).
- В ходе процесса Минфин США рассекретил, на основании чего Дерипаска попал в «черный список» и почему он, по мнению ведомства, является олигархом. Прежде всего, Минфин напомнил об Олимпиаде в Сочи 2014 года – тогда, по версии американского министерства, президент Владимир Путин попросил Олега Дерипаску вложить в проект 800 млн долларов. Также Дерипаска финансировал проекты Кремля в 2018 году по просьбе Путина.
- Кроме этого, Минфин США считает, что Дерипаска отменил IPO группы ГАЗ в целях сокрытия «отмывания денег Путина через свою компанию». До этого, в 2016 году, Минфин определил миллиардера как «лицо, которое владеет активами и отмывает средства в интересах Путина». Также, как следует из дела, в 2011 году американская сторона зафиксировал перевод средств от Дерипаски на личные цели Путина (какие это были цели, не уточняется).
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- Последнее доказательство того, что Дерипаска «олигарх» от Минфина США, сводилось к тому, что он по поручению Путина вел переговоры с представителями Киргизии и следовал инструкциям президента. Дерипаска отверг все эти заявления Минфина США как ложные. Однако суд не согласился с ним. Иск, поданный в 2019 году, был отклонен. Возмещения ущерба в 7,5 млрд долларов Дерипаска не получил.
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Это здесь они с Путиным могут одурачить кого угодно, но там это не пролезет. Поэтому они и не любят США
даже в США давно поняли, что люди партии сменившей вывеску с КПСС на ЕР, всего лишь имитируют бизнес и распоряжаются теми активами, которые им доверило государство.. ну назывался гордо олигархом-полезай в корзину санкций, так надо понимать. сам олигарх говорит правду-он не олигарх, а всего лишь доверенное лицо на управление активами партии. но кому теперь до этого дело. такая же история и с остальными олигархами...
Судья мужик... facepalm