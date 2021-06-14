Минфин США раскрыл «связи» Дерипаски и Путина в суде. Суд отказал миллиардеру в снятии санкций 333 3 Политика

Миллиардер Олег Дерипаска направил иск в суд округа Колумбия, США, с требованием отменить введенные против него персональные санкции. Но суд отклонил иск российского бизнесмена – он не согласился с аргументами адвокатов миллиардера, которые посчитали включение его в «черный список» «волюнтаристским». Дерипаска утверждал, что он не «олигарх», но Минфин США привел доводы в пользу того, чтобы считать его таковым.