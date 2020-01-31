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Вставать на весы, бегать понемногу и есть мед Манука. ТОП-7 научно-популярных советов о здоровье в январе

31 Января 2020 49 0 События и факты
Вставать на весы, бегать понемногу и есть мед Манука. ТОП-7 научно-популярных советов о здоровье в январе

Быть здоровым – естественное состояние человека. Однако должны образом поддерживать здоровье в современном ритме жизни не всегда просто. «Капитал страны» по итогам января составил список из семи научно-популярных советов и открытий, которые помогут вам сохранить и улучшить свое здоровье.

1. Полезные биофаги

Оказывается, самые обычные продукты с нашего стола помогают уничтожать бактерии. Американские ученые обнаружили, что вирусы биофаги, расположенные в кишечнике человека, при определенном стимулировании, помогают поддерживать здоровье организма и уничтожать вредоносные бактерии, вызывающие большое количество серьезных заболеваний.

2. Бег – путь к долголетию

Согласно проведенным исследованиям, любое количество бега с любой скоростью, с которой вам больше нравится, и всего только один раз в неделю, может защитить вас от ранней смерти.

3. Худеть вдвое быстрее

Всем известно, что наличие лишнего веса приводит к большому количеству заболеваний, таких, как, сахарный диабет, гипертония, заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирение внутренних органов, артрит и другим не менее страшным заболеваниям. А как тяжело бороться с лишними килограммами! Но теперь ученые нашли простую технику, которая поможет удвоить потерю веса – надо всего лишь чаще вставать на весы. Самостоятельное взвешивание помогает людям осознавать свой вес и заставляет задуматься о том, что они едят.

4. Магний и калий против гипертонии

Гипертоническая болезнь – это заболевание, характеризующееся стойким и длительным повышением артериального давления, но теперь найден способ препятствовать его повышению. Ученые доказали, что употребление большего количества магния, калия и кальция снижает артериальное давление в долгосрочной перспективе.

5. Мед Манука – не просто мед

Мед Манука – это сильнейшее противовоспалительное, противовирусное и антисептическое средство, а также эффективный природный антибиотик. Он не только обладает уникальными целебными свойствами, но и защищает от некоторых послеоперационных инфекций.

6. Овощи не спасут от рака простаты

Овощи крайне полезны для организма человека благодаря высокому содержанию «хороших» углеводов, различных кислот, витаминов и активных элементов, причем в такой форме, которая наиболее легко усваивается организмом. А вот на прогрессирование рака простаты, согласно последним выводам американских ученых, употребление овощей не оказывает никакого влияния.

7. Холин против Альцгеймера

Холин относят к витаминам группы В. Это вещество естественным путем производится организмом, но в небольшом количестве. Тем не менее, без него невозможна нормальная работа мозга, нервной системы и печени. А теперь ученые доказали, что холин еще и снижает риск болезни Альцгеймера.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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