Эта простая техника удваивает потерю веса и избавляет от жира на животе

Достаточно одной простой привычки, чтобы начать потерю веса.

Новые исследования показывают, что простого факта попадания на весы достаточно, чтобы начать терять вес. Самостоятельное взвешивание помогает людям осознавать свой вес и заставляет задуматься о том, что они едят.

Осведомленность, скорее всего, мотивирует изменения. Вот почему в одном из предыдущих исследований люди удвоили свою потерю веса, записав свои упражнения и привычки питания.

Люди в текущем исследовании похудели, просто взвесив себя. Они не внесли никаких других сознательных изменений в свой рацион или образ жизни - хотя, очевидно, они внесли некоторые коррективы.

В исследовании участвовали 111 человек, которые были отслежены в течение праздничного сезона. Результаты показали, что люди, которые сами не взвешивались, набирали вес. Однако многие из тех, кто взвешивал себя, теряли вес и жир на животе или, по крайней мере, не прибавляли в весе.

Доктор Джейми Купер, соавтор исследования, сказал, что люди естественным образом корректируют свой образ жизни, когда видят свой вес:

«Может быть, на следующий день они немного потренируются (увидев увеличение веса) или более внимательно следят за тем, что они едят. Субъекты самостоятельно выбирают, как они собираются изменить свое поведение, что может быть эффективным, потому что мы знаем, что вмешательства не являются универсальными».

Простой трюк, использованный в исследовании, состоял в том, чтобы показать людям график их веса с течением времени, пишет spring.org.

Доктор Мишель ван Деллен, соавтор исследования, сказала:

«Люди действительно чувствительны к несоответствиям или различиям между их нынешним Я и их стандартом или целью. Когда они видят это несоответствие, это ведет к изменению поведения. Ежедневное взвешивание в конечном итоге делает это для людей действительно ясным способом».

Доктор Купер добавляет: