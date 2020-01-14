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Увеличение потребления овощей не позволяет замедлить прогрессирование рака простаты

14.01.2020 20:09
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Увеличение потребления овощей не позволяет замедлить прогрессирование рака простаты

Американские ученые провели исследование, чтобы выяснить, будет ли установленная на телефоне интервенционная программа, поощряющая увеличение потребления овощей, замедлять прогрессирование заболевания среди пациентов с ранней стадией рака простаты.

Хотя поведенческое вмешательство в течение двух лет увеличивало потребление богатыми микроэлементами овощами у мужчин, оно не привело к существенной задержке прогрессирования заболевания по сравнению с контрольными пациентами, которые получали только письменную информацию о диете и раке простаты.

Данные этого исследования не подтверждают клинические рекомендации и заявления средств массовой информации о том, что увеличение потребления овощей может улучшить клинический исход у пациентов с раком предстательной железы.

Чтобы выяснить, было ли поведенческое вмешательство, направленное на увеличение потребления овощей, обогащенных микроэлементами, у мужчин с раком предстательной железы на ранней стадии, эффективным для предотвращения прогрессирования заболевания, Дж. Келлог Парсонс (Калифорнийский университет, Сан-Диего-Мурс, комплексный онкологический центр) и его команда провели рандомизированное клиническое исследование в 91 клинике урологии и медицинской онкологии с участием 478 мужчин в возрасте от 50 до 80 лет с диагнозом аденокарцинома простаты на ранней стадии, которые находились под активным наблюдением.

Пациенты были случайным образом распределены для получения мотивационного телефонного поведенческого консультирования, поощряющего потребление последних 7 ежедневных порций овощей (группа вмешательства, n = 237) или письменной информации о диете и раке простаты (контрольная группа, n = 241.)

Мужчины были зачислены в период с января 2011 года по август 2015 года и наблюдались в течение двух лет с января 2013 года по август 2017 года соответственно.

Результаты не смогли поддержать использование вмешательства. Результаты показали, что вмешательство привело к значительному и устойчивому увеличению потребления мужчинами богатых каротиноидами, крестоцветными и листовыми зелеными овощами в течение двух лет. Тем не менее, не было значительной разницы в времени до прогрессирования заболевания между группой вмешательства и контрольной группой, пишет NewsMedical.

«Эти данные не подтверждают преобладающие утверждения в клинических руководствах, основанных на фактических данных, и популярные средства массовой информации, которые употребляют в пищу продукты с высоким содержанием микроэлементов, улучшают специфические для рака результаты у выживших после рака простаты», - пишет команда. «Полученные данные не поддерживают использование этого вмешательства для уменьшения прогрессирования рака простаты в этой группе населения».

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