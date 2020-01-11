Эти три микроэлемента снижают кровяное давление

Ученые доказали, что более высокое потребление этих микроэлементов снижает артериальное давление в долгосрочной перспективе.

Исследование показало, что люди, которые принимали больше магния, калия и кальция, имели более низкое кровяное давление. Также было показано, что участники, которые потребляли ежедневно 3,2 г калия в сочетании с 3,7 г натрия, имели самое низкое кровяное давление.

Магний является важным минералом для организма, так как он помогает кальцию в формировании костей, улучшает уровень сахара в крови, помогает нервам и мышцам функционировать, снижает кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Наше тело требует относительно большого количества магния. Здоровые мужчины должны принимать от 400 до 420 мг магния в день, а женщины - от 310 до 320 мг в день, согласно рекомендации Управления пищевых добавок Национального института здравоохранения.

Хорошие источники магния включают бобовые, авокадо, орехи, семена, темный шоколад, жирную рыбу, такую как лосось и скумбрия, и зеленые листовые овощи.

Кальций является еще одним важным минералом, так как он отвечает за крепкие кости и зубы, здоровье сердца и помогает свертыванию крови.

Рекомендуемое количество этого питательного вещества для здорового взрослого человека составляет около 1000 мг в день.

Молочные продукты, такие как молоко, сыр и йогурт, являются основным источником кальция, а чечевица, сухофрукты, капуста, брокколи, цельное зерно, сардины и лосось также содержат его в достаточном количестве.

Калий является другим жизненно важным питательным веществом, которое играет роль в снижении кровяного давления и улучшении работы сердца, мышц и почек.

Калий и натрий являются электролитами и вместе необходимы для поддержания баланса жидкости, нервных импульсов и сокращений мышц.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует потреблять не менее 3510 мг калия в день для взрослых, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, пишет spring.org.

Фрукты, такие как бананы, грейпфруты, курага и чернослив, овощи, такие как помидоры, тыква, брокколи, картофель и шпинат, богаты калием.

Доктор Линн Л. Мур, первый автор исследования, сказала: