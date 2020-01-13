Ученые рассказали о целебных свойства меда Манука

Новое исследование показало, что мед Манука может помочь с выздоровлением пациентов от некоторых послеоперационных инфекций. Это связано с антимикробными свойствами химических веществ в мёде.

По данным исследования, проведенного в Университете Ньюкасла в Великобритании, антимикробные свойства мёда, по-видимому, обусловлены наличием в мёде соединения под названием метилглиоксаль. Определив конкретное соединение, это может позволить исследователям использовать его в медицинских устройствах, чтобы способствовать заживлению ран.

Примером такого устройства является хирургическая сетка. Причина сосредоточения внимания на таких устройствах, как сетка, заключается в том, что в то время как сетка необходима для обеспечения регенерации ткани, конструкция сетки также обеспечивает возможность для развития бактериальных биопленок, что увеличивает вероятность заражения пациента.

Мед Манука - это монофлоральный мед, полученный из цветкового растения манука, которое также называется тонкосемянник метловидный, Leptospermum scoparium.

Для оценки соединения было проведено исследование, в результате которого нанослои меда Манука были аккуратно вставлены между слоями полимера. После этого было произведено электростатическое нанопокрытие (с полем, созданным между медом, который имеет отрицательный заряд, и полимером, который несет положительный заряд). Была проведена симуляция заживления ран, в результате которой меду позволяли медленно высвобождаться в течение трехнедельного периода. Это было продемонстрировано, чтобы ингибировать рост бактерий в течение периода исследования.

Была предпринята дальнейшая работа с различными слоями меда, причем наиболее эффективным оказалось то, что исследователи называют 16-слойным «заряженным сэндвичем».

Комментируя исследование, ведущий исследователь доктор Пьерджорджо Джентиле заявляет:

«Эти результаты действительно впечатляют. Мед использовался для лечения инфицированных ран на протяжении тысячелетий, но впервые было показано, что он эффективен в борьбе с инфекцией в клетках внутри организма».

Исследователь также заявляет, что использование меда таким образом представляет собой один из наиболее эффективных антимикробных материалов, которые были опробованы на сегодняшний день. Несмотря на свою эффективность, свойства до сих пор тестировались только в культуре против бактерий Escherichia coli и Staphylococcus aureus. Дальнейшую работу нужно будет провести против животной модели, пишет журнал Digital.