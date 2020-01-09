Ученые назвали упражнение, которое ведет к долголетию

Любое количество этого упражнения может улучшить здоровье и увеличить продолжительность жизни.

Любое количество бега с любой скоростью, с которой вы бегаете - и всего один раз в неделю - может защитить вас от ранней смерти. Этот вывод основан на обзоре 14 исследований с участием 232 149 человек, которые наблюдались в течение 5,5–35 лет.

Исследователи выяснили, может ли бег увеличить продолжительность жизни и, если да, будет ли иметь значение интенсивность или продолжительность упражнения?

Ответ состоял в том, что сам бег - это лекарство, так как он может предотвратить риск смерти от любой причины, включая рак и сердечные заболевания.

Авторы исследования написали:

«Любой бег, даже один раз в неделю, лучше, чем отсутствие бега, в то время как более продолжительная пробежка не обязательно связана с большей выгодой от смертности. Повышение уровня участия в беге, независимо от продолжительности упражнения, вероятно, приведет к существенному улучшению здоровья и продолжительности жизни населения».

Ученые обнаружили, что любая продолжительность пробежки снижает риск преждевременной смерти от любой причины на 27% по сравнению с отсутствием бега. У бегунов также был на 23% ниже риск смерти от рака и на 30% ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, чем у тех, кто вообще не бегал.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что 31% взрослых во всем мире были физически неактивными в 2008 году, и сидячий образ жизни приводил к смерти 3,2 миллиона человек в год.

Руководящие указания по физической активности для взрослых составляют не менее 150 минут умеренной активности или 75 минут активной физической активности в неделю. Тем не менее, это исследование показывает, что даже минимальное количество пробежек - например, еженедельная пробежка менее 50 минут со скоростью 6 миль (8 км) в час - все равно значительно снизит риск смерти, пишет spring.org.

Доктор Желько Педисич, первый автор исследования, сказал: