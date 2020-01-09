Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
09 ЯНВ, 23:47 МСК
USD (ЦБ)    61,2340
EUR (ЦБ)    68,0555

09 ЯНВ, 23:47 МСК
USD (ЦБ)    61,2340
EUR (ЦБ)    68,0555
Новогодняя эстафета. Символ новогодняя столица России Рязань 2019-2020

Ученые назвали упражнение, которое ведет к долголетию

09.01.2020 21:44
Комментарии
Ученые назвали упражнение, которое ведет к долголетию

Любое количество этого упражнения может улучшить здоровье и увеличить продолжительность жизни.

Любое количество бега с любой скоростью, с которой вы бегаете - и всего один раз в неделю - может защитить вас от ранней смерти. Этот вывод основан на обзоре 14 исследований с участием 232 149 человек, которые наблюдались в течение 5,5–35 лет.

Исследователи выяснили, может ли бег увеличить продолжительность жизни и, если да, будет ли иметь значение интенсивность или продолжительность упражнения?

Ответ состоял в том, что сам бег - это лекарство, так как он может предотвратить риск смерти от любой причины, включая рак и сердечные заболевания.

Авторы исследования написали:

«Любой бег, даже один раз в неделю, лучше, чем отсутствие бега, в то время как более продолжительная пробежка не обязательно связана с большей выгодой от смертности. Повышение уровня участия в беге, независимо от продолжительности упражнения, вероятно, приведет к существенному улучшению здоровья и продолжительности жизни населения».

Ученые обнаружили, что любая продолжительность пробежки снижает риск преждевременной смерти от любой причины на 27% по сравнению с отсутствием бега. У бегунов также был на 23% ниже риск смерти от рака и на 30% ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, чем у тех, кто вообще не бегал.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что 31% взрослых во всем мире были физически неактивными в 2008 году, и сидячий образ жизни приводил к смерти 3,2 миллиона человек в год.

Руководящие указания по физической активности для взрослых составляют не менее 150 минут умеренной активности или 75 минут активной физической активности в неделю. Тем не менее, это исследование показывает, что даже минимальное количество пробежек - например, еженедельная пробежка менее 50 минут со скоростью 6 миль (8 км) в час - все равно значительно снизит риск смерти, пишет spring.org.

Доктор Желько Педисич, первый автор исследования, сказал:

«Любой бег, вероятно, полезен для вашего здоровья, и вы можете достичь этих преимуществ, бегая хотя бы раз в неделю или бегая по 50 минут в неделю, но это не должно отпугивать тех, кто бегает больше, тех, кому, возможно, нравится бегать три или шесть раз в неделю».

Комментировать (без регистрации)
Ученые приблизились к разгадке происхождения аномалии, покоящейся в глубинах Балтийского моря
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Беглые капиталы. Сколько денег уходит из России и как их пытаются вернуть?

Беглые капиталы. Сколько денег уходит из России и как их пытаются вернуть?
Экономика

«Турецкий поток» лишит Украину миллионов долларов. Что приобретет Россия?

«Турецкий поток» лишит Украину миллионов долларов. Что приобретет Россия?
Экономика 1

«Хоть как запустим». Как Россия достроит «Северный поток – 2» своими силами

«Хоть как запустим». Как Россия достроит «Северный поток – 2» своими силами
События и факты 3

Войны не будет. Почему Трамп не объявил войну Ирану после ракетных ударов?

Войны не будет. Почему Трамп не объявил войну Ирану после ракетных ударов?
Политика

In vino veritas. Как вино России в этом году станет сельскохозяйственным продуктом?

In vino veritas. Как вино России в этом году станет сельскохозяйственным продуктом?
Экономика

ТОП-5 научно-популярных новостей 2019 года. Что интересовало читателей?

ТОП-5 научно-популярных новостей 2019 года. Что интересовало читателей?
События и факты

Узнай, страна

В Архангельске прошел испытания уникальный арктический вездеход «Русак»

В Архангельске прошел испытания уникальный арктический вездеход «Русак»

В Татарстане открыли новые участки производства на крупнейшем судостроительном заводе

В Татарстане открыли новые участки производства на крупнейшем судостроительном заводе

В Ростовской области построили подъемный мост через Северский Донец за 1,3 млрд рублей

В Ростовской области построили подъемный мост через Северский Донец за 1,3 млрд рублей

В Адыгее ввели в эксплуатацию два транспортных объекта на въездах в Майкоп за 4,75 млрд рублей

В Адыгее ввели в эксплуатацию два транспортных объекта на въездах в Майкоп за 4,75 млрд рублей

Новости дня

23:34 Морская лисица – древнейшая хрящевая рыба Морская лисица – древнейшая хрящевая рыба
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
23:03 В США назвали причину крушения украинского лайнера в Иране В США назвали причину крушения украинского лайнера в Иране
22:47 Увеличение количества нейронов улучшает обучение и память Увеличение количества нейронов улучшает обучение и память
21:07 Жительница Подмосковья выиграла 1 млрд рублей Жительница Подмосковья выиграла 1 млрд рублей
20:49 Ирак планирует закупить российские С-300 Ирак планирует закупить российские С-300
19:28 Лукашенко отказался от российской нефти Лукашенко отказался от российской нефти
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
18:38 Украина оценила потери от запуска "Турецкого потока" Украина оценила потери от запуска "Турецкого потока"

Узнай, страна!

14:22 В Архангельске прошел испытания уникальный арктический вездеход «Русак» В Архангельске прошел испытания уникальный арктический вездеход «Русак»
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
12:33 В Москве прошла Рождественская благотворительная елка В Москве прошла Рождественская благотворительная елка
08 ЯНВ, 00:20 ТОП-10 достижений - 2019: какие уникальные технологии разработали и внедрили в регионах России ТОП-10 достижений - 2019: какие уникальные технологии разработали и внедрили в регионах России
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter