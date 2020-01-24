Обычные продукты помогают уничтожать бактерии

Новое исследование, проведенное учеными из Университета штата Сан-Диего (UCSD), предполагает, что древние вирусы, называемые биофагами, могут быть просто набором садовых инструментов, необходимых для выращивания здорового микробиома.

В последние годы исследование за исследованием говорит, что общее состояние здоровья внутренней экосистемы человека имеет решающее значение для общего состояния здоровья и может играть важную роль в развитии таких заболеваний, как ожирение, диабет и рак. Но исследования также показали, что простое проглатывание таблеток, наполненных полезными бактериями, часто не влияет на микробиом, который состоит из десятков триллионов микроорганизмов.

В то время как 1000 или около того видов бактерий в кишечнике, как правило, привлекают все внимание, существует также огромное количество вирусов биофагов, циркулирующих вокруг в этой сложной смеси.

Команда исследователей во главе с молекулярным биологом Лансом Болингом и микробным экологом Форестом Ровером обнаружила, что такие продукты, как искусственные подсластители, солодка, мед, острый соус и орегано, могут стимулировать или подавлять эту вездесущую силу. В ограниченных случаях команда обнаружила, что некоторые продукты могут быть использованы, чтобы побудить биофаги уничтожить вредные бактерии или стимулировать рост тех, которые являются полезными.

В связи с тем, что многие бактерии теперь устойчивы к антибиотикам, биофаги недавно оказались в центре внимания благодаря своим способностям уничтожать вредные бактерии. Сан-Диего является домом для одного из самых ярких примеров силы биофага. Когда другие методы лечения не помогли, осторожное и экспериментальное применение крошечных вирусов убило неконтролируемую инфекцию, которая отправила сравнительного психолога UCSD Томаса Паттерсона в многомесячную кому.

В этом случае жена Паттерсона, эпидемиолог инфекционных заболеваний UCSD Стефани Стратди и широкая группа клиницистов и исследователей из академических кругов и военно-морского флота США искали подходящих биофагов, выбирая очень немногих из миллиардов возможностей, которые могли бы атаковать конкретный штамм бактерий acinetobacter baumannii, продуцирующих токсин, который оставил Паттерсона на грани смерти, несмотря на месяцы интенсивной терапии.

Биофаги, по крайней мере те, которые атакуют и уничтожают бактерии, чрезвычайно специфичны. Они охотятся за одним видом бактерий и оставляют в покое всех остальных.

Но это не единственный способ работы этих простых вирусов. Некоторые функционируют как «профаги», живущие в своих предпочтительных бактериальных хозяевах и часто вносящие сегменты ДНК, которые бактерии могут использовать, чтобы помочь себе противостоять антибиотикам или даже перерабатывать углеводы. Некоторые вещества, такие как антибиотик ципрофлоксацин, побуждают профагов, уже живущих внутри бактерий, внезапно покинуть организм, убивая в процессе их хозяев.

Это особенно элегантное решение, потому что нет необходимости искать подходящий фаг для борьбы с определенными бактериями, как это было в случае с Паттерсоном. Правильный вирус, который выполняет эту работу, уже находится внутри цели, и его просто необходимо изменить, чтобы он изменил свое поведение с помощи на вред.

«То, что мы называем индукцией фага, заставляет уже присутствующие вирусы активировать и эффективно уничтожать бактерии», - сказал Ровер.

Команда UCSD проверила 117 различных «расходных материалов» на четырех разных бактериях и обнаружила, что несколько веществ особенно способны превращать профагов в изгоя.

Сложная стевия, широко используемый заменитель сахара, показала сильную способность вызывать профаги у штамма бактерий Bacteroides thetaiotaomicron, тогда как лучшими результатами в отношении другого потенциально вредного микроба, называемого enterococcus faecalis, были uva ursi, прополис и аспартам. Первый обычно называется толокнянкой, второй - смолой, собранной пчелами, а третий - искусственным подсластителем. Испытания также показали, что стевия, экстракт семян грейпфрута и зубная паста были самыми сильными индукторами профагов для золотистого стафилококка, третьей проверенной бактерии.

Другие соединения, такие как ревень, ферне, кофе арабика и орегано, уменьшали количество вирусных частиц в тестируемых бактериях всех типов. Было обнаружено, что некоторые соединения, в том числе горячие соусы, широко противомикробны, но не обладают изящным уровнем специфичности, который стал возможен благодаря индукции профагов.

Результаты исследования показывают, что возможно избирательно стимулировать и убивать различные бактерии в микробиоме человека посредством разумного использования продуктов с ингибирующими и стимулирующими свойствами.

Учитывая, что здоровье кишечного микробиома влияет на все: от когнитивных способностей и настроения до веса и воспаления, идея целенаправленного ухода за этим конкретным садом интригует Стефани Стратди, профессора UCSD, которая помогла спасти жизнь ее мужа с помощью фагов.

«Я думаю, что, если вы сможете показать, что можете надежно стимулировать или ингибировать фаги, тогда вы можете использовать этот ландшафтный подход, при котором вы можете выбрать то, что хотите вырастить, и не дать другим расти», - сказал Стратди.

Тем не менее, хотя выводы ученых и многообещающие, они еще не являются окончательными. Например, в ходе исследования были протестированы только четыре бактерии из числа, предположительно, до 1000 различных видов, присутствующих в кишечнике, что означает, что потребуется более широкое тестирование, чтобы понять, являются ли результаты с четырьмя протестированными видами более широко применимыми. И поскольку эксперименты UCSD проводились в лабораторных условиях, результаты могут отличаться при тестировании внутри человеческого тела, пишет MedicalXpress.