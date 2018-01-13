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Итоги 2017 года, что нас ждет в ближайшее время, криптовалюты дошли до Госдумы, все на Мальту!

13 Января 2018 481 0 Итоги недели
Итоги 2017 года, что нас ждет в ближайшее время, криптовалюты дошли до Госдумы, все на Мальту!

Итоги 2017 года. «Что творилось на моей земле?» Здесь – разные точки зрения. Кто прав, кто нет – решайте сами.

Что готовит Новый, 2018 год простым россиянам? Оказывается, много чего. Мы попытались разобраться.

 Президент Путин  рассказал на съезде «Едирой России»  о своем видении будущего нашей страны на ближайшие годы. Что по этому поводу думают наши эксперты.

Глава «Альфа групп»  Михаил Фридман, сообщил, что  «Альфа Банк» прекращает работать с предприятиями оборонной промышленности. Из-за новых возможных санкций Запада. Он просто перестраховался? Или это тревожный звонок  для всей российской  банковской системы?

Госдума не дремлет. Разрабатывает закон об использовании криптовалют в России. Это действительно так серьезно? Как эти новые деньги могут изменить все существующее мироустройство?

А в это время Руководитель ООО «ГЭК» Андрей Колесников совершил покупку Кизеловской ГРЭС в Пермском крае и Сарапульской ТЭЦ в Удмуртии. По мнению источников, данная покупка произведена с целью создания на их базе дата-центра и центра по майнингу. Это, кто не знает, именно к криптовалютам и имеет отношение.  

Все на Мальту! «Не нужен мне берег Турецкий и Африка мне не нужна!». За последние два года более 700 россиян обзавелись гражданством Мальты. Среди них – известные предприниматели и чиновники. Что толкает россиян платить до 1 млн. евро за мальтийский паспорт и покупать эти паспорта для членов своей семьи и родственников?

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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