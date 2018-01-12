Мальтийский орден российского бизнеса. Зачем богатые россияне покупают гражданство Евросоюза 163 0 Политика

За последние два года более 700 россиян обзавелись гражданством Мальты. Среди них – известные предприниматели и чиновники. Что толкает россиян платить до 1 млн евро за мальтийский паспорт и покупать его для членов своих семей?

За свободу передвижения

Никакого шума не было бы, если бы правительство Мальты не опубликовало список новых граждан страны, которые воспользовались привлекательной программой «Гражданство в обмен на инвестиции». Она предполагает выдачу гражданства за разовое перечисление в бюджет 650 тыс. евро, вложение 150 тыс. в облигации страны, а также покупку или долгосрочную аренду недвижимости. Таким образом, в среднем мальтийский паспорт обходится его приобретателям в 900 тыс. евро плюс по 50 тыс. за каждого члена семьи.

Россияне заполнили ровно половину квоты в 1,5 тыс. человек, предусмотренной правительством Мальты для реализации программы, – как минимум 700 граждан России в 2016 и 2017 году поспешили записаться в мальтийцы. Вместе с ними новоиспеченными обладателями заветного паспорта стали состоятельные жители Пакистана, Азербайджана и даже Саудовской Аравии. Любопытно, что в каждой из перечисленных стран уровень богатства узкой прослойки населения зачастую прямо пропорционален степени свободы, в том числе экономической.

Наиболее заметными россиянами, прописавшимися на Мальте, стали глава и один из основателей «Яндекса» Аркадий Волож, владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц, гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» и совладелец производителя водки Beluga.

И хотя ядро новых мальтийцев российского происхождения состоит по большой части из предпринимателей, все же эта группа куда разношерстней: гражданство островного государства купили и наемные сотрудники – топ-менеджеры «Лаборатории Касперского», главный управляющий «Альфа-банка» и даже бывший губернатор Амурской области. Большинство приобретали паспорта сразу на семьи (Волож, к примеру, обеспечил гражданство даже для своих родителей).

После появления информации в прессе, за всех видных россиян ответили официальные представители. В качестве основного мотива обзавестись гражданством Мальты они назвали удобство передвижения по миру – 160 стран с безвизовым режимом – и частые деловые поездки в Европу. Однако другие, более весомые причины, публично никто так и не озвучил.

Первая из них – уникальная и относительно дешевая возможность купить гражданство Евросоюза, которая, вероятно, из-за недовольства руководства ЕС сложившейся практикой в ближайшем будущем для многих останется упущенной: в большинстве других стран для зачисления в граждане требуется прожить в границах государства от пяти и более лет. Другие же причины, скорее, рождают спрос на иностранный паспорт у жителей России и в той или иной степени поспособствовали возникновению российского «сообщества» на Мальте.

Уход от налогов и страховка от силовиков

Еще в прошлом году выяснилось, что самый богатый россиянин Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом России и большую часть времени проводит в Лондоне. Заявленная президентом Владимиром Путины в 2014 году «амнистия капиталов» привлекла на родину счета 2,5 тыс. человек, остальные же до сих пор предпочитают хранить средства в зарубежных юрисдикциях.

Однако Россия подписала соглашение с ОЭСР о введении Единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией, который начнет работать с 2018 года. Нововведение позволит властям получать данные о зарубежных счетах своих налоговых резидентов. Именно поэтому большинство представителей крупного бизнеса поспешили передислоцироваться, чтобы защитить ценную информацию от отечественных чиновников.

Великобритания, Кипр, Монако, Мальта – богатые россияне предпочитают налоговые преимущества (нулевая ставка и безналоговый период), а также гарантированную защиту прав собственности. Никто не собирается регистрировать офшорные компании в России, декларировать зарубежные доходы и платить налоги со своих иностранных бизнесов в российский бюджет. В России бизнесменов не привлекает даже низкая ставка подоходного налога (13%) и отсутствие прогрессивной шкалы.

Говоря в терминах бизнеса, российские предприниматели диверсифицируют риски – с одной стороны, избегают двойного налогообложения и лишних отчислений в бюджет России, с другой – готовят запасной аэродром на экстренный случай, поскольку спрос на иностранный паспорт обуславливается как соглашением с ОЭСР, так и «борьбой с коррупцией» – рядом беспрецедентных спецопераций силовиков, начавшихся в 2016 году. В частности, коррупционные дела показали, что от судебного преследования не застрахован никто – от предпринимателя до высокопоставленного чиновника, вчерашнего члена правительства или соратника президента.

Точно также паспорт гражданина страны ЕС становится аргументом в заочной полемике с финансовыми властями США, которые намерены ввести санкции против 50 приближенных к Кремлю бизнесменов. Демонстративная нелояльность – нежелание согласиться на программу «амнистии капиталов» и работать в рамках закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК) – должна обеспечить видимую удаленность от политического центра страны.

Такая ситуация обозначает две проблемы для Кремля. Во-первых, российские предприниматели не доверяют родному государству. Во-вторых, попытки власти национализировать элиту одна за другой проваливаются. Можно ли противостоять Западу, когда твои граждане бегут за укрепления противника, чтобы получить паспорта – вопрос риторический. Но пока их бизнес и ключевые активы, все же, здесь, в России. И Путин действует осмотрительно.

Для президента «мальтийцы» – еще один инструмент, акция прикрытия в его желании влиять на политические процессы в западных демократиях. Также они представляют для него инвестиционный ресурс и мобилизационные возможности в экономике. Поэтому даже непатриотичные признаки поведения он может использовать в тактических шагах.

Однако, если государь до определенной степени либерален – зрит в корень, где все обладатели экзотических паспортов главным образом российские граждане с интересами внутри страны, то в его окружении вполне могут обнаружиться хищники, которые в удобный момент разыграют патриотическую карту, поставив бизнес тех же «мальтийцев» под угрозу. Проблема в том, что Путин в последние годы теряет контроль над спецоперациями силовиков и вмешивается лишь тогда, когда непоправимый урон бизнесу или конкретному лицу уже нанесен.

Тем не менее между Путиным и бизнес-элитой России есть одно существенное препятствие: отсутствие минимального доверия. И даже если в отдельные периоды доверие к первому лицу резко возрастает, то доверие к созданной им системе устойчиво находится в отрицательной области. Массовая паспортизация россиян на Мальте – тому еще один пример.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.