Закон пресекающий уход от уплаты налогов с помощью криптовалют будет разработан Госдумой РФ

10.01.2018 14:44



По информации, полученной от главы комитета по финансовому рынку Государственной думы РФ Анатолия Аксакова, группа экспертов ведомства работает над разработкой законопроекта регулирующего налогообложение доходов от операций с криптовалютами в России, пишет Интерфакс. Данный законопроект поможет пресечь уход от уплаты налогов с помощью перевода в криптовалюты финансовых активов.