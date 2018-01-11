Телемедицина, регистрация в соцсетях, ограничение коллекторов. Что изменится в этом году? 496 0 Экономика

С 1 января 2018 года вступили в силу множество изменений в российском законодательстве, которые затрагивают самые разные сферы жизни. К чему готовиться россиянам?

Пенсии и социальное обеспечение

Размер прожиточного минимума пенсионера увеличился с 8540 до 8726 руб. Этот показатель применяется при расчете федеральной социальной доплаты к пенсии.

Пенсии по старости увеличатся на 3,7% и составят в среднем 14,3 тыс. руб. – но только для неработающих пенсионеров. У тех же, кто работает, пенсии по-прежнему останутся неизменными, такими, как были еще в 2013 году.

Увеличились социальные пенсии. Инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды будут получать 12 082 руб. 6 коп. (ранее — 8704 руб.), а инвалиды III группы — 4279 руб. 14 коп. (ранее — 3082 руб. 71 коп.). Прибавка значительная, вот только сам размер выплат все равно курам на смех.

Изменился размер и порядок выплат пособий на детей.

При рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет будет выплачиваться ежемесячное пособие, размер которого зависит от прожиточного минимума на ребенка в данном регионе. В среднем, в 2018 году оно составит 10 523 руб. Получат это пособие только семьи, в которых доход на каждого члена семьи не больше чем в полтора раза превышает прожиточный минимум трудоспособного населения в регионе. Например, в Москве это семьи с общим доходом не больше 84,3 тыс. руб. в месяц. По словам главы Минтруда, пособием смогут воспользоваться почти 50% семей.

При рождении второго или третьего ребенка родители смогут получить льготную ипотеку, часть основного платежа возьмет на себя государство.

Действие маткапитала продлено до 2021 года, а возможности его использования существенно расширились. В частности, для семей с доходом менее полутора прожиточных минимумов на человека материнский капитал может предоставляться в виде ежемесячных выплат при рождении второго ребенка до достижения им полутора лет. Кроме того маткапитал можно использовать для оплаты детсада или ухода за ребенком, не дожидаясь, пока ему исполнится три года – уже через два месяца после рождения.

Количество регионов, где с софинансированием из федерального бюджета выплачивается ежемесячное пособие на третьего ребенка до трех лет, увеличилось с 50 до 60. Единовременные же выплаты на рождение третьего ребенка производятся за счет регионального бюджета. Больше всего платят в Москве (173 тыс. руб.) и Новосибирске (100 тыс. руб.) Гораздо скромнее выплаты в Рязанской (6 тыс. руб.) и Брянской областях (2 тыс. руб.).

Медицина

Вступил в силу закон о телемедицине. Теперь врач может дистанционно предоставлять консультации пациенту и следить за его здоровьем – но только после первичного очного приема и осмотра. Планируется, что через портал госуслуг пациент сам сможет делать выписки из истории болезни, отслеживать статус медицинских тестов, получать рецепты и прочую медицинскую информацию.

Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) увеличится на 60 лекарств и 8 лекарственных форм для препаратов, уже имеющихся в списке. Для льготников добавлено еще 25 лекарств и 2 новые лекарственные формы. Добавлено также 3 препарата в список дорогих лекарств для пациентов с редкими заболеваниями.

Изменится порядок проведения диспансеризации. Благодаря этому, хотя поликлиник и врачей стало значительно меньше, но плановый охват населения диспансеризацией увеличится сразу втрое и составит не менее 63%.

Алкоголь

С этого года запрещены производство и продажа слабоалкогольных тонизирующих напитков – кроме производства на экспорт.

Интернет и связь

Мессенджеры больше не могут быть анонимными. Теперь они обязаны идентифицировать пользователя, иначе их просто заблокируют. Де-факто большинство мессенджеров уже и так идентифицировали пользователя по его абонентскому номеру.

Социальные сети также перестанут быть анонимными. Владельцы сервисов при регистрации могут запрашивать паспортные данные. Пользоваться соцсетями будет разрешено только с 14 лет. За недостоверные данные и прочие нарушения будут взиматься большие штрафы.

Налоги

Теперь для получения налоговых льгот по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество достаточно просто подать заявление в налоговую инспекцию. Ее работники сами запросят в других организациях подтверждение льгот, указанных в заявлении.

Налоги, как и обещалось, поднимать не будут. Вместо этого вырастут акцизы. В частности, на 4% – на мотоциклы мощностью свыше 150 л.с. и автомобили мощностью от 150 до 200 л.с. Ставка акцизов на автомобили мощностью от 90 до 150 л.с. поднимется на 4,7%. Акцизы на бензин класса 5 и дизтопливо повысятся дважды: 1 января и 1 июля. Зимой – на 10,7% и 12,7%, летом – на 6,06% и 7,7%.

Больше всего новшеств касается владельцев автомобилей

Появилась новая форма ОСАГО с QR-кодом в верхнем правом углу. Отсканировав его, можно сразу получить сведения о владельце автомобиля; лицах, которые могут управлять машиной по доверенности; страховом полисе; компании-страховщике и т.д. Российский союз автостраховщиков, предоставляющий всю эту информацию, поясняет, что это нововведение поможет бороться с подделками полисов ОСАГО.

Срок, в течение которого можно отказаться от ненужной или навязанной страховки, увеличился с 5 до 14 дней.

Данные о ДТП могут передаваться в автоматизированную информационную систему ОСАГО, если хотя бы на одном из автомобилей, попавших в ДТП, установлено устройство «ЭРА-ГЛОНАСС». Автовладельцам нужно дистанционно обновить программное обеспечение на бортовых терминалах «ЭРА-ГЛОНАСС».

Штрафы за нарушение ПДД будут начисляться также и по видеозаписям, полученным от третьих лиц. Для этого запускается приложение «Народный инспектор» для различных мобильных устройств. Интересно, испугает ли это состоятельных нарушителей, которые и сегодня спокойно оплачивают пачку штрафов и продолжают плевать на правила.

Водительских прав могут лишить не только нарушителей ПДД, но и должников – тех, кто накопил более 10 тыс. руб. неоплаченных счетов и штрафов. Это касается всех видов взысканий от алиментов до долгов по кредиту. Похоже, именно ради выплат по кредитам и принято это нововведение. Видимо, введенный ранее запрет на выезд за границу оказался не очень действенной мерой.

Должникам банков

Начать процедуру банкротства физические лица смогут теперь за 300 руб., а не за 6 тыс. руб., как раньше. Для юридических лиц сумма осталась неизменной.

Коллекторам с нового года запрещено применять к должникам силу, причинять им вред или оказывать на них психологическое давление. Звонить должникам они могут не чаще 1 раза в день, а встречаться с ними лично – не чаще раза в неделю. Штраф за нарушение может составлять порядка 2 млн руб. За деятельностью коллекторских агентств будет следить специально созданный орган при правительстве. Возможно, это стимулирует работу полиции и прокуратуры, которые и раньше обязаны были пресекать все действия коллекторов, нарушающие гражданский и уголовный кодексы.

Таковы вкратце результаты ударной работы Госдумы в минувшем году. Депутаты рассмотрели более 1,6 тыс. законопроектов и приняли 514, из которых 421 стал законом.