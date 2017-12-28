Все так хорошо, что аж плохо. 2017 год в отчетах и реальности 407 0 Экономика

В последние дни 2017 года время подвести итоги. Каким уходящий год стал для России? Что принес он гражданам и экономике? Как комментируют его результаты правительство и эксперты? И какие прогнозы они дают на следующий год?

Все хорошо...

По данным правительства, год в целом прошел успешно и следующий обещает быть еще лучше. Министр финансов сообщил, что темпы экономического роста в 2017 году составят 1,8–2%. Это меньше среднемирового показателя в 3,5%, но все же «закладывает основу для дальнейшего прогресса». Такие же данные озвучило и Минэкономразвития. На 2018 год оно обещает рост даже в 2,1%. Правда, в ноябре промпроизводство сократилось рекордными за последние 8 лет темпами, но в министерстве заверили, что спад не носит фундаментального характера, и объяснили его, в частности, аномально теплой погодой, а также сокращением добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК. По мнению главы ведомства Максима Орешкина, ситуация в декабре должна улучшиться.

Центробанк перевыполнил план по борьбе инфляцией. По его оценкам, по итогам года она составит 2,4–2,6%, это значительно ниже целевого показателя в 4%. Правда, теперь ЦБ предстоит поработать с инфляционными ожиданиями населения. Граждане привыкли к высокой инфляции, и теперь им кажется, что цены растут сильнее, чем это отражает официальная статистика, – объяснила Эльвира Набиуллина.

Президент Владимир Путин заявил, что страна вышла на этап устойчивого роста экономики, и теперь, опираясь на этот рост, необходимо «таргетировать бедность, как это было с инфляцией». По данным Росстата, в январе-ноябре реальная заработная плата в стране повысилась на 3,2%, номинальная – на 7,1%. Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам года реальные доходы увеличатся на 1,2%. Министр финансов сообщил, что в следующем году

реальные зарплаты поднимутся на 4,1 %. Министр труда пообещал, что через 6–7 лет число бедных в стране сократится почти вдвое: с нынешних 14% до 7–8%.

Положительным признаком стало также рекордное укрепление рубля и стабилизация его курса. Министр финансов заявил, что курс рубля все меньше зависит от цены на нефть – благодаря применению бюджетного правила. Для закрепления этой тенденции теперь в резервы изымается до 70% нефтегазовых доходов, а не 30–40%, как было раньше. Вот что по этому поводу говорит Сергей Толкачев, д.э.н., профессор Финуниверситета:

«Рекордное укрепление рубля объясняется временными факторами на валютном и фондовом рынке, связанными с притоком горячего спекулятивного капитала по схеме кэрри-трэйд. Благодаря жесткой политике Банка России, рубль стал любимой валютой спекулянтов. Международные спекулянты занимаю в долларах под 1% годовых, затем покупают рублевые ОФЗ, доходность которых составляет от 7,5% и выше. При этом стабильный или даже укрепляющийся рубль дает возможность их вывести через какое-то время обратно, получив очень высокую по мировым меркам валютную прибыль. Это уже классическая для пореформенной России схема. Специалисты помнят "гениальное" изобретение 1995–98 гг. – "валютный коридор" + пирамида ГКО-ОФЗ + "стабильный" курс рубля 6 руб. за доллар. Чем закончилась тогдашняя уже 20-ти летней давности игра в "стабильность", напоминать не нужно.

Но пока игра продолжается. По данным платежного баланса на сайте ЦБР, за первое полугодие 2017 (более свежих данных пока нет) федеральные органы государственного управления нарастили обязательства по портфельным инвестициям на 6,836 млрд долл., такой прирост покупок государственных ценных бумаг иностранцами только за первое полугодие. При этом огромная часть прироста – 4,855 млрд долл. – пришлась на вторичный рынок. Т.е. азартная игра в разгаре.

Конечно, сейчас ситуация не столь катастрофична как в 98-м. Огромны валютные резервы ЦБ. Однако, по мере того, как ЦБ РФ снижает процентную ставку, а Федрезерв наоборот ее повышает, разница процентных ставок уменьшается, делая вложения в рублевые активы менее привлекательными. В данный момент разница реальных процентных ставок ЦБ РФ и ФРС США составляет примерно 5,5 процентных пунктов, и она покрывает рисковые опасения иностранцев. Существует опасность, что когда разница снизится, рисковая премия окажется недостаточной и инвестиции в российские активы потеряют привлекательность».

Альтернативная статистика

Вместе с тем наблюдается и целый ряд негативных тенденций. По расчетам центра макроэкономических исследований Сбербанка, российское промпроизводство давно ушло в минус и уже шестой месяц подряд демонстрирует снижение во всех секторах. Сезонный осенний экономический рост в этом году не начался, и это показатель очень глубокого спада. В середине года экономическая ситуация в РФ начала ухудшаться, и одно из проявлений этой негативной тенденции – растущее число банкротств. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в первом и втором кварталах оно выросло на 5% в годовом выражении, а в третьем квартале – сразу на 12%. Каждый месяц в стране банкротится почти по 1100 предприятий, и к концу года число компаний банкротов приблизится к 13 тыс. Это худший показатель за последние 10 лет.

По данным Росстата, в стране ликвидируется предприятий примерно на 40% больше, чем регистрируется новых. Больше всего банкротств фиксируется в сферах в торговли, строительства, коммерческих услуг, пищевой промышленности и машиностроительном комплексе. Среди основных причин – недоступность кредитов и резкое падение потребительского спроса и платежеспособности населения.

Реально располагаемые доходы граждан снижаются четвертый год подряд. По данным Росстата, по итогам 9 месяцев 2017 года почти у 14% населения страны доходы ниже прожиточного минимума. За чертой бедности находится более 20,3 млн человек. За пять лет их число увеличилось почти на 5 млн. Однако в реальности положение еще хуже: бедными считают себя почти треть россиян. По данным опроса, проведенного в ноябре холдингом «Ромир», 20% российских семей оценивают свое материальное положение как плохое или очень плохое. По результатам опроса, проведенного Высшей школой экономики (ВШЭ), практически каждая третья семья (29% опрошенных) заявила, что может позволить себе только продукты питания, а покупка одежды уже вызывает сложности. Еще 8% респондентов сообщили, что «денег не хватает даже на еду». Хуже всего ситуация на селе. Там о нехватке денег на базовые товары и продовольствие заявили 44% опрошенных. При этом более 40% респондентов отметили трудности на рынке труда: в каждой пятой семье хотя бы один человек столкнулся либо со снижением зарплаты, либо с задержкой ее выплаты. Показатели бедности в российской официальной статистике искусственно занижены, поскольку установленный прожиточный минимум (10329 руб.) практически вдвое меньше, чем необходимо не просто для физического выживания, а для минимально приемлемого уровня жизни. Примечательно, что 77% опрошенных считают, что экономический кризис в стране продолжается.

Значительно ухудшилась демографическая ситуация в России. Убыль населения по сравнению с прошлым годом увеличилась в 50 раз и составила 100 тыс. человек. Причем произошло это именно за счет сокращения рождаемости, которая падает второй год подряд. При этом хуже всего эти показатели в сельской местности и малых городах – помимо того, что там в результате оптимизации ликвидированы школы, детсады и лечебные учреждения, именно на селе и в малых городах сосредоточено порядка 66% бедного населения. «Демографическая проблема как была, так и остается на обозримую перспективу в числе самых актуальных. Больше чем в половине российских регионов, особенно в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, смертность превышает рождаемость и соответственно коэффициент естественного прироста населения имеет знак "–". За последний год число субъектов с отрицательным значением естественного прироста увеличилось на три», – отмечает профессор Финуниверситета Евгений Плисецкий.

Но, впрочем, не все так мрачно, будут у нас еще и светлые моменты. К чемпионату мира по футболу закупят 127 тыс. бутылок элитного французского шампанского – без пошлин и акцизов, чтобы не раздражать санкционирующую Европу и угощать гостей на официальных мероприятиях FIFA. Значит, на нужные вещи денег у правительства хватает, верным путем идем, товарищи.