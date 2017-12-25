«Обещания сытой жизни и надежного будущего». Почему предвыборная программа Путина имеет мало общего с реальностью 1323 2 Интервью и комментарии

На съезде «Единой России» 23 декабря президент Владимир Путин сделал предвыборное обещание: российская экономика выйдет на темпы роста выше мировой, войдет в число пяти крупнейших экономик мира и достигнет показателей развитых стран по ВВП на душу населения. При этом, объясняя, почему власти до сих пор это не удалось, Путин сослался на экономические кризисы и внешние ограничения. Какими темпами будет расти экономика в следующие шесть лет? И стоит ли ждать проведения структурных реформ в период с 2018-2024 годы?





Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»: Темп роста мировой экономики не так велик, как кажется — это всего около 2,4% год. Достичь такого уровня и даже превзойти его Россия могла бы даже без реформ и при текущем состоянии инфраструктуры: просто за счет высоких цен на нефть, примерно 90-100 долларов за баррель Brent. Но при текущем уровне цен на ресурсы, плюс при санкциях со стороны развитых стран, России необходимо существенно перестроить экономику. Прежде всего, снизить долю участия государства, которая сейчас достигает 70%. Полагаю, что вероятность выхода российской экономики на темпы роста выше среднемировых минимальна, пока сохраняется противостояние с Европой и США, а также пока государство подавляет малый и средний бизнес, следует экстенсивной модели развития. Тем не менее, перед выборами важно формировать настроения у электората, и даже простое обсуждение этого вопроса, сравнение темпов роста ВВП России с общемировыми показателями добавляет очков текущей власти в предвыборной кампании. Полагаю, что в следующие 6 лет российская экономика будет расти примерно на 2% в год, и важный вопрос заключается в том, не будет ли на этом отрезке времени нового кризиса, девальвации, которые способны нивелировать весь этот рост за один-два года. Например, в настоящий момент, по моим оценкам, экономика не восстановилась даже до уровня 2013 года, потребительский спрос не восстановился, уровень реальных доходов домохозяйств. Думаю, что существенных структурных преобразований в экономике не будет, пока не сменится политическая команда, но это и к лучшему: будет меньше потрясений.

Кирилл Яковенко, аналитик «Алор Брокер»: В ближайшие годы мы не ожидаем от российской экономики темпов роста, свойственных развивающимся странам, т.е. выше 5% в год. Наш прогноз – рост на уровне 1-2% в год в ближайшие 6 лет. Основными ограничивающими факторами являются отсутствие роста инвестиций в человеческий капитал (образование и медицина) и неэффективная система госуправления. В топ-5 по ВВП Россия может войти, если кардинально изменит систему принятия управленческих решений, значительно улучшит инвестиционный климат, уберет бюрократические барьеры и начнет наращивать расходы на образование, медицину и науку.

Санкции со стороны США, конечно, влияют на экономику страны, но даже при их наличии у страны все равно есть большой потенциал и экономика могла бы расти даже в этих условиях темпами более 5% в год, если бы не внутренние факторы, которые мы описали выше.

Реформы, предлагаемые главой ЦСР Алексеем Кудриным не идеальные, но даже они вряд ли будут проводиться в жизнь. Политика нынешнего президента Путина была и будет ориентирована на консервацию действующей модели госуправления. В целом можно охарактеризовать данные заявления как продолжение старта предвыборной агитации, для которой свойственны яркие обещания сытой жизни и надежного будущего, как правило, они мало имеют общего с реальностью.

Алексей Панин, директор московского офиса UrusAdvisory: Обещания вывести российскую экономику на темпы роста выше среднемировых кажутся излишне смелыми. Россия остается зависимой от нефтегазового экспорта, и в период 2018-2024 годов, вероятнее всего, технологические и финансовые санкции против этой индустрии начнут оказывать влияние на ее основные показатели – во всяком случае, именно об этом говорило большинство экономистов в 2014 году. Таким образом, даже если удастся избежать серьезного падения, сложно ожидать, что нефтегаз окажется в центре экономического ренессанса в России (хотя недавно опубликованная стратегия «Роснефть-2022» и анонсирует рост по основным показателям). Что касается других индустрий – от прочих сырьевых до технологических, то везде есть свои истории успеха. Однако в масштабе национальной экономики они остаются, скорее, единичными вспышками. Еще одним моментом является монетарная политика ЦБ – в ее отношении у экономистов взгляды совершенно полярные, однако это практически общий консенсус, что действующая политика точно не ставит во главу угла стремительный экономический рост.

В связи с этим я бы предположил, что темпы экономического роста нашей стране будут «плясать», скорее, вокруг ноля, причем, с обеих сторон. Вхождения России в пятерку ведущих экономик мира я пока не ожидаю.

Внешних и внутренних факторов в провалах экономической политики примерно поровну. Если бы санкций не было, провалы были бы не так заметны, так как продолжала бы более-менее безоблачно развиваться внешняя торговля. В текущих же условиях прекратился – или, как минимум, серьезно сократился – значительный поток «качественных» инвестиций (т.е. не только капитала, но и компетенций) из Европы и США. На этом фоне внутри страны началось следование необъявленной политике консолидации вокруг государства, что находит выражение в укреплении госхолдингов (прежде всего, «Роснефти» и «Ростеха»). Относительно эффективности государственного менеджера можно спорить бесконечно долго, однако можно констатировать, что как минимум госхолдинги являются менее поворотливыми и адаптивными по отношению к меняющимся внешним обстоятельствам.

Существенных преобразований я, скорее, не ожидаю. Проблема с программами реформ в том, что между моментом публикации финальной версии плана реформ и моментом начала их претворения в жизнь разные группы влияния «вымывают» из плана опасные для себя фрагменты. В результате, на выходе чаще всего получается «беззубый» продукт, лишенный большой части своего потенциала.

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»: Чудес не бывает, и экономика развивается по своим, вполне строгим и стройным, законам. У нас нет объективных предпосылок, чтобы обгонять общемировые темпы роста экономики, которые на следующий год всеми ведущими экспертами и рейтинговыми компаниями оцениваются более чем вдвое превышающие плановые российские. (Я надеюсь, кандидат в президенты В.В. Путин не будет ставить под сомнение прогнозы собственного Минэкономразвития, Минфина и Центробанка, рассчитывающих получить в следующем году в лучшем случае 1,8-1,9% роста ВВП. Что, повторюсь, вдвое ниже плановых общемировых).

Обуславливать взрывной рост особо нечем. А заявленные Минфином и Минэкономразвития цифры расширения экономики мы и так потянем за счет собственных ресурсов. Сдерживать рост будут все те же факторы, что и прошлые годы – структурные перекосы в экономике, экстенсивный путь развития, санкции Запада, низкая эффективность управления.

В пятерку ведущих экономик мира мы не попадем никогда. По крайне мере – не при нашей жизни. Впрочем, многое зависит от того, как считать. Ничто не мешает нам применять собственные методики, по которым мы будем расти быстрей всех в мире.

Во внутренней политике никаких позитивных сдвигов, за исключением нескольких важных начинаний, которых в масштабах страны мало, не наблюдалось. Во внешней политике? Мы находимся в жесткой конфронтации практически со всеми высокоразвитыми странами. Т.е. почти со всем миром. Насколько это было провоцировано с нашей стороны, а насколько самими странами запада – вопрос отдельный. Но и там все не очень хорошо.

Санкции Запада бьют в основном по отдельным отраслям страны (на что они, собственно, и были нацелены). Это: банковский сектор. нефте- и газодобыча, высокотехнологичные производства.

Реформы крайне маловероятны. По крайней мере, если речь идет и серьезных и масштабных реформах. Отдельные улучшения по каким-то отраслям мы, безусловно, увидим.

Наталья Мильчакова, замдиректора-аналитического департамента «Альпари»: МВФ прогнозирует, что в 2018 году темпы роста мировой экономики повысятся до 3,7% в год (в текущем году он ожидает роста на 3,3%). В ближайшие пару лет российская экономика будет расти с высокой вероятностью более медленными темпами (2-2,2% в год). Однако после 2020 года возможно, что Россия найдет новые точки роста в виде экспорта IT-продукции, а сегодня это уже происходит, по крайней мере, такие бренды как Kaspersky или ABBYY уже известны во всем мире, «1С» – на всем постсоветском пространстве. Также более значимую роль, чем сейчас может играть экспорт продукции машиностроения и сельскохозяйственной продукции. В принципе, мы вряд ли сможем догнать Китай и Индию, но догнать по темпам роста многие развитые страны сможем. О том, сможем ли мы выйти на среднемировые темпы роста, пока еще рано делать выводы.

С начала XXI века российская экономика уже пережила два серьезных кризиса. Внешние факторы, конечно, имеют значения. Но самые большие неудачи связаны с тем, что в России отсутствует какая-либо внятная экономическая стратегия. Должна ли экономика быть более социально ориентированной или наоборот – больше стимулировать личную предпринимательскую инициативу, должно ли государство уйти из экономики и приватизировать ряд важных стратегических объектов или наоборот – расширить влияние на экономику? У нас какой-либо внятной цели нет, есть только набор пожарных мер по перераспределению бюджетных средств. Мы можем поддерживать штаны, но развиваться пока не можем. Что касается санкций, то те санкции, которые уже были введены, на рост влияние не оказывают. Но есть ряд угроз, в частности, если США окажут давление на ЕС относительно «Северного потока-2» или если будут введены санкции против российского госдолга. Мы считаем, что вероятность их реализации в следующем году очень мала, но мы бы не стали совсем их сбрасывать со счетов.

Мы полагаем, что отдельные структурные реформы в период 2018-2024 гг. будут проведены, в том числе и те, о которых говорит Кудрин. Однако эти реформы будут нацелены на латание дыр в бюджете, который вплоть до 2020 года у нас планируется дефицитным. Это может быть повышение пенсионного возраста, повышение НДС. Реальных реформ, которые бы позволили изменить структуру экономики, хотелось бы, но они будут либо в ограниченном масштабе, либо их вообще положат под сукно. В частности, очень важно стимулирование малого бизнеса и уменьшение доли государства в экономике, но вероятность, что такие реформы будут действительно проведены в полном объеме, очень мала.

Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент»: Восстановление экономики всегда сопровождается усиленным ростом после предыдущей коррекции. Поэтому заложенный фундамент в предыдущие годы будет приносить повышенные дивиденды в следующем политическом цикле. Сдерживание роста будет происходить из-за вынужденного отвлечения части средств бюджета на ускоренную модернизацию Министерства Обороны РФ, но эта проблема частично решается за счет набора новых контрактов по покупке и обслуживанию вооружения, техники и амуниции в третьи страны.

Что касается вхождения в пятерку лучших экономик мира, то по ППС мы уже в ней, хотя санкционный беспредел со стороны США и их вассалов в ЕС отбрасывает на 6 позицию. В номинальном выражении (берутся доллары США) мы отстаем довольно серьезно, но статистика – лукавая дама, поэтому оценивать «в клочья разодранную» страну следует именно по реальному приросту ВВП.

К сожалению, есть проблемы не только из внешних источников, но и из внутренних. Мы так и не преодолели ущерб в машино- и станкостроительной областях, а кадры неумолимо стареют, но эти вопросы понемногу решаются и следующую шестилетку будет создан фундамент по решению этих проблем. План экономических реформ от ЦСР опирается на идеалистические либеральные мысли о том, что что-то может решить сам рынок, а государство – неэффективный собственник (все монархии Запада скажут обратное), но проведение преобразований по такому пути не приведет к всеобщему благополучию, а вот ресурсы на него понадобятся огромные, причем на порядок большие, чем их введение. Так будет с пенсионной реформой, переводом активов в руки частного бизнеса вместо выращивания кадров вместе с их собственным бизнесом, дальнейшим аккумулированием средств в банковской сфере и «дружбе с партнерами».

Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем: В принципе, выход на высокие темпы роста возможен. Но для этого, на наш взгляд, необходим целый ряд действий. Во-первых, отказ от бухгалтерского подхода к экономике (когда экономия средств важнее развития производства) и вливание денег в реальную экономику, в первую очередь в промышленность. Во-вторых, осуществление обещанной новой индустриализации. В-третьих, повышение уровня доходов населения. Платежеспособный спрос населения – единственная основа роста производства товаров потребления и сферы услуг, а это самые быстро развивающиеся части экономики.

Трудности для российской экономики создают и внешние, и внутренние факторы. Но внешние (санкции) работают как в минус, так и в плюс. Например, из-за санкций растет сельское хозяйство. Внутренние, в первую очередь упомянутый бухгалтерский подход, – исключительно в минус. Главная наша беда не в санкциях, а в экономической стратегии, в которой важны только деньги, а сама экономика глубоко вторична. Санкции лишь продемонстрировали слабость этой стратегии.

Предпосылки для преобразований бесспорно есть. Более того, на уровне президента демонстрируется готовность к таким преобразованиям. А вот готовы ли к этому наши генералы от бухгалтерии, – большой вопрос. Преобразования денег стоят, а значит, снижают рентабельность.