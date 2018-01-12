Российский предприниматель приобрел две электростанции для создания дата-центра и центра по майнингу

12.01.2018 09:05



Руководитель ООО «ГЭК» Андрей Колесников совершил покупку Кизеловской ГРЭС в Пермском крае и Сарапульской ТЭЦ в Удмуртии, на общую сумму около 160 млн. рублей, пишет РБК, со ссылкой на "Коммерсантъ". Мощность электростанций составляет 23,6 МВт и 10 МВт соответственно. По мнению источников, данная покупка произведена с целью создания на их базе дата-центра и центра по майнингу.