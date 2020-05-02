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Энергия солнца, ГМО и необычные астрономические явления. ТОП-10 новостей науки за апрель

2 Мая 2020 769 0 Наука и технологии
Энергия солнца, ГМО и необычные астрономические явления. ТОП-10 новостей науки за апрель

Ученые ежедневно совершают невероятные открытия, которые облегчают жизнь человека, искореняют тяжелые заболевания и рассказывают новое об окружающем нас мире. «Капитал страны» представляет подборку самых любопытных научных открытий апреля.

1. Возобновляемые источники энергии

Глобальное потепление и климатический кризис из-за сжигания углеводородов вынуждают ученых искать новые более экологичные источники энергии. Международная группа ученых установила три новых мировых рекорда, усовершенствовав технологию создания солнечных батарей.

2. Таинственная астрономия

С древних времен люди наблюдали необычные астрономические явления, но не могли их объяснить. Современные ученые обнаружили разгадку таинственного "звездного" события описанного древними, как "веер красных перьев фазана, которые растянулись по небу", оказавшегося кометой, пролетавшей вблизи Земли во время сильной магнитной бури.

3. Биоразлагаемый пластик 

В мире производится более 6 млн тонн кофейной гущи в год и половина этого объема попадает на свалки. Но японские ученые научились извлекать из использованного кофейного сырья целлюлозные нановолокна, которые можно использовать для производства биоразлагаемого пластика.

4. Эволюция прямохождения

Современный человек является единственным приматом, который ходит на двух ногах. Но как у людей развилось прямохождение? Ученые обнаружили окаменелые кости ног древнего гоминина, которые помогут дать ответ на этот вопрос. 

5. Черная дыра

Черные дыры являются настоящими монстрами вселенной. Все, что попадает в зону захвата черной дыры, обречено на гибель. Но недавно астрономы обнаружили звезду, которая выжила, будучи проглоченной черной дырой.

6. ГМО

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за 2019 год, более 820 млн человек на Земле страдают от недостатка еды, а в условиях глобального повышения температур снижается урожайность многих сельскохозяйственных культур. Но теперь, международная группа ученых разработала генетически спроектированные растения, которые могут нивелировать тепловой ущерб и давать большую урожайность.

7. Самое опасное место на планете Земля

Палеонтологи определили самое опасное место в истории нашей планеты. По их мнению - это Сахара, которая представляла собой обширную речную систему и была домом для различных видов динозавров более 100 млн лет назад. 

8. Углекислый газ и мозг человека

Американские ученые выяснили, что уже к концу столетия содержание углекислого газа в воздухе может увеличиться более чем в два раза, а это окажет серьезное влияние на мозг человека, снижая когнитивные способности.

9. Деревья в моделировании климата

Что могут рассказать деревья о климате планеты? Новое исследование австралийских ученых показало, что благодаря изучению древесных колец можно определить эффективность водопользования лесов, особенно тропических, которые являются важными регуляторами климата. Это поможет ученым составить более точные прогнозные модели прошлых и будущих мировых климатических условий.

10. Онлайн обучение

Существует много онлайн-курсов, которые предлагаю те или иные программы обучения. Но, согласно статистическим данным, отсев студентов во время онлайн обучения достаточно высок. Ученые выяснили, что первоначальная мотивация играет серьезную роль не только в успеваемости студента, но и в вероятности отсева.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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