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Палеонтологи выявили самое опасное место в истории планеты Земля

24.04.2020 19:19
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Палеонтологи выявили самое опасное место в истории планеты Земля

100 миллионов лет назад свирепые хищники, в том числе летающие рептилии и крокодилоподобные охотники, сделали Сахару самым опасным местом на Земле.

Такой вывод сделала международная группа ученых, которая опубликовала самый большой обзор за почти 100 лет ископаемых позвоночных из области меловых горных пород на юго-востоке Марокко, известной как группа Kem Kem.

«Наш обзор, опубликованный в журнале ZooKeys, дает представление об эпохе динозавров в Африке», - говорит ведущий автор исследования доктор Низар Ибрагим, доцент кафедры биологии в Университете Уэйна и приглашенный исследователь из Университета Портсмута.

Около 100 миллионов лет назад этот район был домом для обширной речной системы, заполненной множеством различных видов водных и наземных животных. Окаменелости группы Kem Kem включают в себя трех самых крупных хищных динозавров, когда-либо известных, в том числе саблезубый кархародонтозавр (длиной более 8 м с огромными челюстями и длинными зубцами длиной до восьми дюймов) и дельтадромеус (длиной около 8 м, член семейства хищных с длинными необычно тонкими для своего размера задними конечностями), а также несколькими хищными летающими рептилиями (птерозаврами) и крокодилоподобными охотниками.

Доктор Ибрагим сказал:

«Возможно, это было самое опасное место в истории планеты Земля, место, где путешественник во времени не продержится очень долго».

По словам соавтора работы Дэвида Мартилла из Университета Портсмута, многие из хищников полагались на обильные запасы рыбы. Он утверждает:

«Это место было заполнено абсолютно огромной рыбой, в том числе гигантскими коелакантами и легкими рыбами. Например, коелакант, вероятно, в четыре или даже пять раз больше современного коелаканта, а также огромная пресноводная акула Ончопристис».

Исследователи из университетов Детройта, Чикаго, Монтаны, Портсмута (Великобритания), Лестера (Великобритания, Дэвид Унвин), Касабланки (Марокко) и МакГилла (Канада), а также Парижского музея естественной истории, подготовили первое подробное и полностью иллюстрированное описание богатого ископаемыми района, который теперь известен как группа Kem Kem.

Чтобы собрать огромные наборы данных и изображения окаменелостей, которые первоначально были включены в его докторскую диссертацию, доктор Ибрагим посетил все коллекции Kem Kem, находящиеся на нескольких континентах, пишет EurekAlert.

По словам профессора Мартилла, важно пролить свет на древнее прошлое Африки:

«Это самая всеобъемлющая часть работы с ископаемыми позвоночными из Сахары почти за столетие, так как известный немецкий палеонтолог Эрнст Фрайхерр Штромер фон Райхенбах опубликовал свою последнюю крупную работу в 1936 году».

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