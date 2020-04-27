Повышение уровня углекислого газа может ухудшить способность людей мыслить

Зависимость от ископаемого топлива на нашей планете не только приведет к климатическому кризису, но и может даже повредить нашей способности мыслить.

Новые исследования показали, что концентрация углекислого газа в наших помещениях может привести к ухудшению человеческого познания к концу столетия. Конечно, этой тоскливой судьбы можно было бы избежать, если бы мир успешно сократил выбросы углерода, хотя по иронии судьбы это скрытое воздействие изменения климата может фактически помешать нашей способности решить саму проблему.

Воздух с высокой концентрацией углекислого газа может поднять уровень углекислого газа в нашей крови, уменьшая количество кислорода, поступающего в наш мозг, повышая сонливость, уровень тревоги и нарушая наши когнитивные функции. Это эффект, похожий на ощущение сонливости, которое вы испытываете, сидя часами в душной комнате.

С тех пор, как мы начали безудержное сжигание ископаемого топлива в 19-м веке, уровни углекислого газа в нашей атмосфере увеличивались и в настоящее время составляют более 410 частей на миллион (ppm), что выше, чем в любой момент по крайней мере за последние 800 000 лет. К 2100 году уровни углекислого газа на открытом воздухе могут достигать 930 частей на миллион, если текущие тенденции выбросов сохранятся, в то время как концентрации внутри помещений могут достигать 1400 частей на миллион - уровень намного выше, чем уровни, когда-либо испытанные людьми.

Как сообщается в журнале GeoHealth, ученые, возглавляемые Университетом Колорадо в Боулдере, считают, что этот последний уровень содержания углекислого газа в помещении будет более чем достаточным для некоторого снижения когнитивной функции. По их оценкам, базовые навыки принятия решений могут быть снижены примерно на 25 процентов, а сложное стратегическое мышление может быть уменьшено на 50 процентов.

«На этом уровне, некоторые исследования показали убедительные доказательства значительного нарушения когнитивных функций», - говорит соавтор работы Анна Шапиро, доцент кафедры психологии в Университете Пенсильвании. «Несмотря на то, что в литературе содержатся некоторые противоречивые результаты, и необходимы дополнительные исследования, кажется, что когнитивные области высокого уровня, такие как принятие решений и планирование, особенно чувствительны к увеличению концентрации CO2».

Исследовательская группа изучила текущие глобальные тренды выбросов и локализованные выбросы в городах, чтобы понять, как это повлияет на уровни углекислого газа внутри и вне помещений и, в свою очередь, на познание человека. Они признают, что это сложная проблема, поэтому их исследования могут не учитывать каждую переменную. Тем не менее, они отмечают, что в настоящее время мало исследований о связи между когнитивной функцией и ростом выбросов углекислого газа, пишет IFLScience.