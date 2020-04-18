Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
18 АПР, 20:26 МСК
USD (ЦБ)    73,9441
EUR (ЦБ)    80,1110

18 АПР, 20:26 МСК
USD (ЦБ)    73,9441
EUR (ЦБ)    80,1110
Коронавирус
﻿

Энергия Солнца. Ученые установили три новых рекорда в технологии создания солнечных батарей

18 Апреля 2020 63 0 Наука и технологии
Энергия Солнца. Ученые установили три новых рекорда в технологии создания солнечных батарей

Сегодня мир сталкивается не только с климатическим кризисом, и все же даже сейчас, перед лицом глобальной пандемии, ученые стремятся найти возобновляемые источники энергии.

Только в этом месяце было установлено не менее трех рекордов в сфере эффективности солнечных батарей. Первый и второй рекорды были установлены учеными из Национальной лаборатории возобновляемой энергии (NREL) США.

Их уникальный «шестипереходный» солнечный элемент имеет беспрецедентное преобразование энергии, превращая усиленный свет в электричество с эффективностью 47,1% - самый эффективный в мире в условиях концентрированного освещения. Этот рекорд превзошел предыдущий, установленный всего пару лет назад, на один процент.

«Наше устройство действительно демонстрирует необычайный потенциал многопереходных солнечных элементов», - говорит Джон Гейс, работающий в NREL.

Этому достижению способствовало концентрирование солнечного света до тех пор, пока он не достиг увеличения в 143 раза. Но даже при освещении одного Солнца солнечный элемент лучше, чем любой другой. 

Это является вторым рекордом. Команда протестировала еще одну версию своей шестиконтактной ячейки, не концентрируя свет, и достигла беспрецедентной эффективности в 39,2%. По сути это означает, что теперь еще больше солнечной энергии может быть преобразовано в электричество.

Каждый из шести узлов ячейки специализирован для захвата определенного диапазона света из солнечного спектра. В совокупности устройство содержит 140 слоев светопоглощающего материала, и все же оно в три раза тоньше волоса на вашей голове.

«Одним из способов снижения затрат является уменьшение необходимой площади», - объясняет Райан Франс, специалист по материалам из NREL. «Вы можете сделать это, используя зеркало для захвата света и фокусировки света до точки. Оттачивая свет таким образом, вы не только тратите сотую или даже тысячную стоимость материала, но и сама ячейка становится более эффективной».

Невозможно достичь 100% эффективности из-за законов термодинамики, но достижение 50% было бы вполне достаточно. И Франс говорит, что это «на самом деле вполне достижимо».

Третий рекорд, превзойденный в этом месяце, был достигнут немецкими учеными, которые изобрели новый вид тандемной ячейки. Это устройство толщиной всего несколько микрометров, которое объединяет два разных полупроводника, один для видимых частей светового спектра, а другой для инфракрасного света.

Инженеры из Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца (HZB) создали новый вид тандемных ячеек из сложенного кремния и перовскита с сертифицированной эффективностью 24,16%.

«Эта комбинация также чрезвычайно легкая и устойчивая к облучению, и может подойти для применения в космических спутниковых технологиях», - говорит Стив Альбрехт из HZB.

Ученые NREL отмечают серьезный рост уровней эффективности во всех типах солнечных элементов с 1976 года, а вот соединения, подобные тем, которые используются в тандемных элементах, показывают эффективность только в последние несколько лет. Тем не менее, с тех пор этот светопоглощающий материал увеличил эффективность больше, чем любой другой материал.

Специалисты утверждают, что это только вопрос времени, когда рекорд поставленный данной тандемной ячейкой сменится другим, и, в следующий раз, ученые ожидают глобального энергетического рекорда, который действительно необходим для серьезного прорыва в сфере возобновляемых источников энергии, пишет ScienceAlert.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Блокадное оружие. Как Ленинград воевал на всех фронтах Великой Отечественной?

Блокадное оружие. Как Ленинград воевал на всех фронтах Великой Отечественной?
Общество

Коронавирус – новая нормальность: Мальтус давно предупреждал!

Коронавирус – новая нормальность: Мальтус давно предупреждал!
Экономика

Оружие Победы. Как советскую промышленность мобилизовали на Великую Отечественную войну?

Оружие Победы. Как советскую промышленность мобилизовали на Великую Отечественную войну?
Общество

Нефтяные компании России спорят, кто должен сократить добычу больше

Нефтяные компании России спорят, кто должен сократить добычу больше
Экономика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России боролись с COVID, строили самолеты, корабли, мосты и дороги?

ТОП-10 достижений недели: как в России боролись с COVID, строили самолеты, корабли, мосты и дороги?

В Иркутской области обновили один из основных агрегатов на заводе ферросплавов за 1,1 млрд рублей

В Иркутской области обновили один из основных агрегатов на заводе ферросплавов за 1,1 млрд рублей

В Алтайском крае высадили лесные культуры на 400 га и продолжают лесовосстановительные работы

В Алтайском крае высадили лесные культуры на 400 га и продолжают лесовосстановительные работы

В Санкт-Петербурге дан старт строительству двух пассажирских судов общей стоимостью 5,3 млрд рублей

В Санкт-Петербурге дан старт строительству двух пассажирских судов общей стоимостью 5,3 млрд рублей

Новости дня

20:24 Онищенко: в России нужно постепенно разрешать работу МСБ Онищенко: в России нужно постепенно разрешать работу МСБ
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
19:26 В РФ расширили список пострадавших от COVID-19 отраслей экономики В РФ расширили список пострадавших от COVID-19 отраслей экономики
17:14 В храме Гроба Господня произошла церемония схождения Благодатного огня В храме Гроба Господня произошла церемония схождения Благодатного огня
16:28 Роспотребнадзор ответил на претензии президента Белоруссии к тест-системам на коронавирус Роспотребнадзор ответил на претензии президента Белоруссии к тест-системам на коронавирус
15:36 Иностранцам продлили срок временного пребывания на территории РФ Иностранцам продлили срок временного пребывания на территории РФ
13:07 В России число заболевших COVID-19 выросло на 4785 человек В России число заболевших COVID-19 выросло на 4785 человек
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:58 Зеленский озвучил план возвращения Донбасса Зеленский озвучил план возвращения Донбасса

Узнай, страна!

17 АПР, 17:13 ТОП-10 достижений недели: как в России боролись с COVID, строили самолеты, корабли, мосты и дороги? ТОП-10 достижений недели: как в России боролись с COVID, строили самолеты, корабли, мосты и дороги?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
17 АПР, 16:06 В Иркутской области обновили один из основных агрегатов на заводе ферросплавов за 1,1 млрд рублей В Иркутской области обновили один из основных агрегатов на заводе ферросплавов за 1,1 млрд рублей
17 АПР, 15:41 В Алтайском крае высадили лесные культуры на 400 га и продолжают лесовосстановительные работы В Алтайском крае высадили лесные культуры на 400 га и продолжают лесовосстановительные работы
17 АПР, 15:17 В Санкт-Петербурге дан старт строительству двух пассажирских судов общей стоимостью 5,3 млрд рублей В Санкт-Петербурге дан старт строительству двух пассажирских судов общей стоимостью 5,3 млрд рублей
17 АПР, 15:14 В Ульяновской области создали специализированный центр «Панели фюзеляжа» для авиастроения В Ульяновской области создали специализированный центр «Панели фюзеляжа» для авиастроения
17 АПР, 15:12 В Москве запустили в серийное производство полную линейку самых тихих в мире гидромолотов В Москве запустили в серийное производство полную линейку самых тихих в мире гидромолотов
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
17 АПР, 13:33 В Ленинградской области выборгские корабелы вывели из эллинга рыболовный траулер «Юрий Маточкин» В Ленинградской области выборгские корабелы вывели из эллинга рыболовный траулер «Юрий Маточкин»
17 АПР, 12:24 Костромская область направила в Совет Федерации предложения о поддержке лесопромышленного комплекса Костромская область направила в Совет Федерации предложения о поддержке лесопромышленного комплекса
16 АПР, 16:59 В Астраханской области начали строить четыре земснаряда для дноуглубления внутренних водных путей В Астраханской области начали строить четыре земснаряда для дноуглубления внутренних водных путей
16 АПР, 16:58 В Санкт-Петербурге спустили на воду два патрульных катера «Раптор» для Балтийского флота ВМФ России В Санкт-Петербурге спустили на воду два патрульных катера «Раптор» для Балтийского флота ВМФ России
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter