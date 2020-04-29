Первоначальная мотивация является главным фактором для обучения на онлайн-курсах

Ученые выяснили, как психологические факторы, в особенности первоначальная мотивация, влияют на обучение участников массовых онлайн-курсов.

С тех пор, как MIT (Массачусетский технологический институт) начал движение OpenCourseWare, опубликовав свои материалы курса в качестве открытых образовательных ресурсов, было разработано много типов инициатив, чтобы открыть доступ к образованию через использование цифровых технологий. Среди других ресурсов, MOOCs разрослись. Они предлагают специализированные онлайн-курсы (часто бесплатные) для неограниченного числа студентов.

Тем не менее, отсев студентов, начинающих MOOC (массовый открытый онлайн-курс), очень высок. Поэтому полезно проанализировать профили студентов, установление типологий и индивидуальных профилей. Как показывают исследования, проведенные Личной сетью и общественной лабораторией Университета Севильи (LRPC), первоначальный фактор намерения в обучении может быть очень полезен для повышения успеваемости.

Исследователи из Университета Севильи провели исследование в рамках проекта MOOCknowledge, европейской инициативы, которая собрала крупномасштабные данные об участниках MOOC в период между 2014 и 2018 годами. Проект собрал информацию у более чем 23 000 пользователей из общего числа 84 MOOC.

В ходе исследования были проанализированы психологические факторы, влияющие на обучение участников массовых онлайн-курсов. Его результаты показывают, что первоначальное намерение связано с индивидуальными различиями в вероятности отсева.

Исследование было проведено посредством опроса 1768 участников из 6 MOOC. Студенты были классифицированы в зависимости от их мотивационного профиля и учебных намерений в начале курса. Результаты показывают, что первоначальная мотивация явно связана с удовлетворенностью и воспринимаемым качеством учебного опыта.

«Хорошая начальная диагностика учебного намерения и мотивационного профиля каждого учащегося, таким образом, может помочь разработать индивидуальные планы обучения, а также улучшить степень, в которой учащиеся получают пользу от курса», - объясняет преподаватель Университета Севильи Исидро Майя.

Laboratorio de Redes Personales и Comunidades de la Universidad de Sevilla (Личная сеть и общественная лаборатория Университета Севильи) участвовали в подготовке баз данных, созданных в рамках этого проекта Европейской комиссии. В настоящее время данные используются в различных исследовательских проектах и были особенно полезны для изучения влияния МООК на обучение, возможность трудоустройства и развитие профессиональной карьеры, пишет phys.org.