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Русский космос

Древний человек регулярно лазил по деревьям

04.04.2020 11:12
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Древний человек регулярно лазил по деревьям

Группа ученых из Универститета Кента нашла жизненно важные подсказки о передвижении гоминина во внутренней структуре кости ископаемого.

Современные люди - единственные приматы, живущие сегодня, которые обычно ходят на двух ногах, и считается, что древние предки человека также перемещались таким образом. Тем не менее, новое исследование, проведенное Университетом Кента, предполагает, что один вид гоминина, существовавший всего два миллиона лет назад, все еще проводил много времени и лазая по деревьям и гуляя. Это может предложить жизненно важные подсказки о том, когда двуногие появились среди наших древних родственников.

Исследовательская группа, в которую входили инженеры-биомеханики и палеонтологи, изучила две окаменелые кости ног, найденные в Стеркфонтейне в Южной Африке. Окаменелости происходили от гоминина, который, как полагают, был либо ранним видом Homo, либо Paranthropus robustus.

Форма кости ноги была похожа на кости современных людей, что привело к заключению, что этот вид ходил на двух ногах. Но когда ученые использовали компьютерную томографию, чтобы заглянуть внутрь окаменелостей, они обнаружили, что внутренняя структура - особенно головка бедренной кости - предполагает, что гоминины имеют сильно согнутые тазобедренные суставы, что свидетельствует о том, что они проводят много времени на деревьях, пишет ScienceFocus.

«Трудно было разрешить споры о том, в какой степени необходимость лазать по деревьям оставалось важным поведением в нашем прошлом. Доказательства были редкими, противоречивыми и не получили широкого распространения, и, как мы показали в этом исследовании, внешняя форма костей может вводить в заблуждение», - сказал доктор Мэтью Скиннер, который возглавлял исследование. «Дальнейший анализ внутренней структуры других костей скелета может выявить интересные результаты об эволюции других ключевых форм поведения человека, таких как изготовление каменных инструментов и использование инструментов. Наша исследовательская группа теперь расширяет нашу работу, чтобы смотреть на руки, ноги, колени, плечи и позвоночник».

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