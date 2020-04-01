Ученые разгадали тайну древнего японского астрономического наблюдения

В 620 году нашей эры японцы наблюдали странное небесное свечение, описанное как веер красных перьев фазана. Теперь ученые смогли найти разгадку таинственного феномена.

Профессор Рюхо Катаока из Японского университета повышения квалификации и Национального института полярных исследований и его коллеги исследовали возможный источник астрономического явления, описанного свидетелями в 620 году нашей эры как веер красных перьев фазана, которые растянулись по небу, согласно заявлению, опубликованному Японской научно-исследовательской организацией информации и систем.

По словам Катаоки, в японском фольклоре фазанов считали посланниками с небес. Ранее предполагалось, что свидетели наблюдали красное полярное сияние, но Катаока утверждает, что наблюдаемые сегодня полярные сияния не являются веерообразными, как хвосты фазана. Он объяснил, что полярные сияния похожи на ленточку и несутся по небу.

"Кометы редко кажутся красными", - добавил он, опровергая другое популярное объяснение данного феномена.

Однако, когда Катаока скорректировал магнитную широту Японии в 620 году нашей эры, он и члены его команды обнаружили, что сияние, возможно, имело форму хвоста фазана, особенно во время сильной магнитной бури, пишет Archeology.