Ученые разгадали тайну древнего японского астрономического наблюдения
В 620 году нашей эры японцы наблюдали странное небесное свечение, описанное как веер красных перьев фазана. Теперь ученые смогли найти разгадку таинственного феномена.
Профессор Рюхо Катаока из Японского университета повышения квалификации и Национального института полярных исследований и его коллеги исследовали возможный источник астрономического явления, описанного свидетелями в 620 году нашей эры как веер красных перьев фазана, которые растянулись по небу, согласно заявлению, опубликованному Японской научно-исследовательской организацией информации и систем.
По словам Катаоки, в японском фольклоре фазанов считали посланниками с небес. Ранее предполагалось, что свидетели наблюдали красное полярное сияние, но Катаока утверждает, что наблюдаемые сегодня полярные сияния не являются веерообразными, как хвосты фазана. Он объяснил, что полярные сияния похожи на ленточку и несутся по небу.
"Кометы редко кажутся красными", - добавил он, опровергая другое популярное объяснение данного феномена.
Однако, когда Катаока скорректировал магнитную широту Японии в 620 году нашей эры, он и члены его команды обнаружили, что сияние, возможно, имело форму хвоста фазана, особенно во время сильной магнитной бури, пишет Archeology.
"Это означает, что феномен AD 620, вероятно, был полярным сиянием, произошедшим во время магнитной бури", - сказал он.
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