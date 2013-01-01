В Смоленске модернизируют производство комбикормов
Смоленский комбинат хлебопродуктов начинает проект по модернизации производства комбикормов. Инвестпроект имеет важное значение не только для региона, но и для многих областей Центрального федерального округа, предприятиям которых комбинат поставляет свою продукцию.
Ассортимент продукции Смоленского комбината хлебопродуктов включает рассыпные и гранулированные комбикорма для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц. Причем общий объем произведенной продукции комбината составляет 8 тыс. т комбикормов в месяц. Также предприятие принимает, хранит и отгружает зерно и шрот, так как имеет статус хранителя зерна государственного интервенционного фонда.
По данным пресс-службы Администрации Смоленской области, на комбинате планируется открыть вторую линию по производству гранулированных комбикормов, с возможностью ввести жидкие компоненты и цельное зерно, возвести новую паровую котельную и построить собственную подстанцию с двумя трансформаторами. Общее количество средств, вложенных в проект составит 200 млн рублей, а в настоящее время предприятие получило порядка 160 млн. рублей.
|8 Фев:
|29 Янв:
|8 Окт:
|2 Мар:
|2 Мар:
|1 Мар:
|1 Мар:
|1 Мар:
|26 Фев:
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий