В Смоленске модернизируют производство комбикормов



Смоленский комбинат хлебопродуктов начинает проект по модернизации производства комбикормов. Инвестпроект имеет важное значение не только для региона, но и для многих областей Центрального федерального округа, предприятиям которых комбинат поставляет свою продукцию.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский и руководство Смоленского комбината хлебопродуктов заключили инвестиционное соглашение, согласно которому на заводе будет модернизировано производство комбикормов. Общая стоимость проекта составит 200 млн рублей, а производство гранулированных комбикормов вырастет до 14 тыс. т в месяц. Проект имеет важное значение для сельскохозяйственной отрасли не только Смоленской области, но и всего Центрального федерального округа. Ведь комбинат поставляет свою продукцию предприятиям АПК во многих областях ЦФО.

Ассортимент продукции Смоленского комбината хлебопродуктов включает рассыпные и гранулированные комбикорма для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц. Причем общий объем произведенной продукции комбината составляет 8 тыс. т комбикормов в месяц. Также предприятие принимает, хранит и отгружает зерно и шрот, так как имеет статус хранителя зерна государственного интервенционного фонда.

По данным пресс-службы Администрации Смоленской области, на комбинате планируется открыть вторую линию по производству гранулированных комбикормов, с возможностью ввести жидкие компоненты и цельное зерно, возвести новую паровую котельную и построить собственную подстанцию с двумя трансформаторами. Общее количество средств, вложенных в проект составит 200 млн рублей, а в настоящее время предприятие получило порядка 160 млн. рублей.