В Приморском крае спасли потерявшего мать тигренка
Пятимесячная самка была сильно истощена, получила обморожение и травмы нижней челюсти. Врачи провели тигренку сложную операцию по восстановлению тканей и, в настоящее время, он находится на реабилитации.
О нахождении раненого тигренка на берегу реки в Анучинском районе Приморского края сообщил местный рыбак. Сотрудники МРОО «Центр «Тигр» оперативно забрали животное и вовремя организовали его осмотр. Пятимесячная тигрица была сильно истощена, получила значительное обморожение и серьезные травмы нижней челюсти. Причем обморожение привело к некрозу тканей и тигренку потребовалась срочная операция, во время которой ему ампутировали часть омертвевшего хвоста и провели процедуру восстановления мягких тканей челюсти.
Как сообщили пресс-службе Минприроды специалисты Центра, судя по полученным травмам, маленький хищник остался один и в поисках пищи столкнулся с собакой, получив многочисленные укусы. Из-за сильных морозов ослабленный малыш не смог себя согреть и получил обморожение.
В настоящее время тигрица находится на реабилитации, и сотрудники Центра говорят об улучшении ее состояния. Тигренок набрал 10 кг и стал проявлять нормальную реакцию хищника на человека, которая выражается в угрожающем шипении. Если процесс реабилитации пройдет нормально и полученные травмы не будут мешать жизнедеятельности тигрицы, то ее, в последствии, выпустят в дикую природу.
|10 Янв:
|17 Сен:
|23 Авг:
|24 Янв:
|28 Сен:
|23 Сен:
|25 Янв:
|25 Янв:
|24 Янв:
Статьи
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий
Лапочка маленькая,как хорошо ,что тебя спасли!