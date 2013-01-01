В Приморском крае спасли потерявшего мать тигренка



Пятимесячная самка была сильно истощена, получила обморожение и травмы нижней челюсти. Врачи провели тигренку сложную операцию по восстановлению тканей и, в настоящее время, он находится на реабилитации.

О нахождении раненого тигренка на берегу реки в Анучинском районе Приморского края сообщил местный рыбак. Сотрудники МРОО «Центр «Тигр» оперативно забрали животное и вовремя организовали его осмотр. Пятимесячная тигрица была сильно истощена, получила значительное обморожение и серьезные травмы нижней челюсти. Причем обморожение привело к некрозу тканей и тигренку потребовалась срочная операция, во время которой ему ампутировали часть омертвевшего хвоста и провели процедуру восстановления мягких тканей челюсти.

Как сообщили пресс-службе Минприроды специалисты Центра, судя по полученным травмам, маленький хищник остался один и в поисках пищи столкнулся с собакой, получив многочисленные укусы. Из-за сильных морозов ослабленный малыш не смог себя согреть и получил обморожение.

В настоящее время тигрица находится на реабилитации, и сотрудники Центра говорят об улучшении ее состояния. Тигренок набрал 10 кг и стал проявлять нормальную реакцию хищника на человека, которая выражается в угрожающем шипении. Если процесс реабилитации пройдет нормально и полученные травмы не будут мешать жизнедеятельности тигрицы, то ее, в последствии, выпустят в дикую природу.