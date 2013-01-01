«Землю леопарда» посетило рекордное количество туристов в 2021 году



За 2021 год национальный парк Приморья посетили более 10 тыс. гостей со всех уголков России.

Заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по экологическому просвещению и туризму Олеся Сторожук рассказала пресс-службе Минсельхоза о том, как прошел туристический сезон в национальном парке в прошлом году. По ее словам, «Земля леопарда» приняла более 10 тыс. гостей, которые съезжались в заповедник со всех уголков нашей страны.

Наибольшей популярностью у туристов пользовался особый маршрут - «Тропой леопарда». Во время пешей прогулки по участку хвойно-широколиственного леса, посетители осматривали специальные площадки и места для отдыха, а также информационные стенды, рассказывающие о работе специалистов парка по поддержанию численности обитающих здесь хищников.

Также туристы проявили повышенный интерес к участку «Гамовский», пешие экскурсии по которому дают возможность насладиться живописными морскими бухтами и осмотреть знаменитый олений парк.

Но особый интерес вызывала у гостей услуга по предоставлению фотоукрытий, из которых можно наблюдать и сделать уникальные фотографии редких и занесенных в Красную книгу России животных, обитающих в парке. В прошлом году руководство парка снизило стоимость услуги, что еще больше увеличило ее популярность.

При этом все денежные средства, полученные от оказываемых туристических услуг, были направлены на мероприятия по сохранению уникальной природы региона.