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ТОП-10 кораблей, построенных в России в 2021 году

Янв 20
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 кораблей, построенных в России в 2021 году


«Капитал страны» представляет свой рейтинг кораблей, спущенных на воду в 2021 году в регионах Российской Федерации.

1. Первый крупнотоннажный траулер-процессор «Баренцево море» прошел промысловые испытания в Архангельской области. Это первый в истории крупнотоннажный траулер-процессор, построенный на российских верфях. Общая длина траулера достигает 86 м, а ширина - 17 м. Экипаж судна состоит из 47 человек.

2. В Приморье завершились ходовые испытания танкера ледового класса ICE-1А «Владимир Виноградов». Судно предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера достигает 250 м, а ширина – 44 м. Дедвейт танкера – 114 тысяч тонн, его скорость достигает 14,6 узлов. На судне размещена площадка для вертолета.

3. В Архангельской области судостроители передали подводный крейсер «Казань» на службу в ВМФ России. АПЛ четвертого поколения «Казань» создана Объединенной судостроительной корпорацией и является головным кораблем усовершенствованного проекта «Ясень-М». Лодка оснащена ударным и радиоэлектронным вооружением и может выполнять задачи во всех районах Мирового океана.

4. В Санкт-Петербурге спустили на воду крупный рыболовный траулер. «Механик Сизов»- это большой морозильный траулер проекта СТ-192. Длина судна достигает 108 метров. Корабль оснащен современным оборудованием и отвечает всем требованиям экологической безопасности, заметно уменьшая «углеродный след».

5. Патрульный корабль «Сергей Котов» для Черноморского флота завершает госиспытания. Корабль был спущен на воду на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Он предназначен для несения патрульной службы по охране территориальных вод. Корабль проекта 22 160, водоизмещением не более 1 700 тонн, может находиться в море до 60 суток, развивает скорость не менее 25 узлов и вмещает экипажа из 60 человек.

6. Ярославский судостроительный завод построил несамоходный земснаряд. Дноуглубительный несамоходный земснаряд - это первое судно проекта РДБ 66.42М.Он может использоваться для разработки и транспортировки любых видов грунта со дна водоемов по плавучему пультопроводу и для создания дамб. Длина корабля составляет больше 65 метров, его ширина достигает 12, высота - 3,4 метра, а водоизмещение достигает 900 тонн.

7. Судостроительный завод «Восточная верфь» спустил на воду судно-краболов «Аян». Это второй корабль данного класса, изготовленный на заводе. Длина краболова «Аян» достигает 63,27 метра, а ширина - 10,6 метра. Судно имеет водоизмещение 1 586 тонн, при этом оно может перевозить одновременно до 100 тонн живого краба.

8. В Астраханской области создали уникальный морской роботизированный комплекс «СЕВРЮГА». Новый морской робот может проводить мониторинг рельефа дна и состояния судоходных каналов, проводить оценку характеристик воды, биомассы и мест скопления гидробионтов, перевозить грузы, проводить подводные изыскания и картографирование дна, проводить мониторинг подводных объектов. А управлять роботом можно как с береговой станции, так и с борта исследовательского судна.

9. В Санкт-Петербурге завершается строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс». Платформа предназначена для проведения полярных исследований в области гидрометеорологии и климатологии. Она может вмерзать в лед и дрейфовать в Северном Ледовитом океане. Готовность платформы составляет более 91%. Ее заводские испытания запланированы на март 2022 года.

10. В Приморском крае заложили пилотный ледокольный газовоз усиленного ледового класса Arc7. На ССК «Звезда» заложен киль первого в российском судостроении судна такого большого размера, с такой высокой ледопроходимостью, маневренностью и грузовместимостью. Его длина составит 300 м, ширина - 48,8 м, а грузовместимость - 172,6 тыс куб. м. Новое судно обеспечит круглогодичную транспортировку СПГ по Северному морскому пути, в том числе его восточному сектору.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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