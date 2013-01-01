ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
26 ИЮЛ, 21:20 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

26 ИЮЛ, 21:20 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+

В Санкт-Петербурге спустили на воду крупный рыболовный траулер проекта СТ-192

Июл 26
Санкт-Петербург Северо-Западный федеральный округ
В Санкт-Петербурге спустили на воду крупный рыболовный траулер проекта СТ-192


«Механик Сизов» - одно из десяти судов, которые с 2017 года строятся на Адмиралтейских верфях для «Русской рыбопромышленной компанией» при поддержке государства с применением механизма инвестиционных квот.

Серия больших морозильных траулеров проекта СТ-192 выпускается поэтапно - на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге закладывают по два судна в год. В прошлом году спустили на воду заложенные в 2019-м траулера «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак». Одно из них до конца года планируется передать заказчику.

Как сообщает портал Sudostroenie.info, в этом году в День ВМФ России спустили заложенный в июне 2020-го третий траулер «Механик Сизов». На воде его достроят и проведут все необходимые испытания.

Судно длиной 108 метров оснащено современным оборудованием и отвечает всем требованиям экологической безопасности, заметно уменьшая «углеродный след». На этом и других траулерах проекта СТ-192 перерабатывающие мощности вдвое выше, чем у тех судов, которые сегодня работают в российской акватории на Дальнем Востоке.

Специалисты «Адмиралтейских верфей» готовят к спуску на воду четвертый траулер серии - "Капитан Мартынов". На судне красят наружную обшивку, загружают оборудование в машинное отделение.

Новые суда позволят увеличить производство качественной рыбной продукции для внутреннего рынка и экспортных поставок.

Реализация этого проекта, способствующего  развитию как судостроительных, так и рыболовецких российских предприятий, стала возможной благодаря применению Минскльхозом России механизма инвестиционных квот. В рамках этой программы господдержки заключено 79 договоров по проектам строительства рыбопромысловых судов с общим объемом инвестиций составляют более 200 млрд рубле



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Санкт-Петербург:
16 Июл:
14 Июл:
5 Июл:
Северо-Западный федеральный округ:
26 Июл:
13 Июл:
5 Июл:
РОССИЯ:
26 Июл:
24 Июл:
23 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Рост цен «библейских масштабов» грозит миру из-за климатических бедствий

Рост цен «библейских масштабов» грозит миру из-за климатических бедствий
Экономика

«Последствия будут колоссальными». Чубайс оценил потери России из-за отказа мира от нефти и газа

«Последствия будут колоссальными». Чубайс оценил потери России из-за отказа мира от нефти и газа
Экономика 2

Россиянам собираются выставить счет на 400 млрд рублей за «цифровизацию ЖКХ»

Россиянам собираются выставить счет на 400 млрд рублей за «цифровизацию ЖКХ»
Экономика

Россия будет вынуждена платить Евросоюзу по 1,1 млрд евро в год

Россия будет вынуждена платить Евросоюзу по 1,1 млрд евро в год
Экономика 1

Узнай, страна!

На 30 см шире, чем Boeing. МС-21-300 максимум комфорта для пассажиров

На 30 см шире, чем Boeing. МС-21-300 максимум комфорта для пассажиров

В Калининградской области создали новые производственные мощности по переработке января

В Калининградской области создали новые производственные мощности по переработке января

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

21:18 На 30 см шире, чем Boeing. МС-21-300 максимум комфорта для пассажиров На 30 см шире, чем Boeing. МС-21-300 максимум комфорта для пассажиров
Рост цен «библейских масштабов» грозит миру из-за климатических бедствий
Рост цен «библейских масштабов» грозит миру из-за климатических бедствий
19:18 В Калининградской области создали новые производственные мощности по переработке января В Калининградской области создали новые производственные мощности по переработке января
17:15 В Санкт-Петербурге спустили на воду крупный рыболовный траулер проекта СТ-192 В Санкт-Петербурге спустили на воду крупный рыболовный траулер проекта СТ-192
24 ИЮЛ, 23:06 Четвертый день работы МАКС Четвертый день работы МАКС
23 ИЮЛ, 23:38 ТОП-10 достижений недели: регионы России совершали инвестиционные взлеты в небе и на земле ТОП-10 достижений недели: регионы России совершали инвестиционные взлеты в небе и на земле
23 ИЮЛ, 22:49 В Краснодарском крае заработал новый причал на зерновом терминале Новороссийского порта В Краснодарском крае заработал новый причал на зерновом терминале Новороссийского порта
Власти Бурятии отменили требование об обязательном ношении масок
Власти Бурятии отменили требование об обязательном ношении масок
23 ИЮЛ, 20:48 В Калужской области запустили новые проекты Stellantis по производству автомобилей В Калужской области запустили новые проекты Stellantis по производству автомобилей
23 ИЮЛ, 18:33 «Соколы России» демонстрируют боевые навыки на МАКС «Соколы России» демонстрируют боевые навыки на МАКС
23 ИЮЛ, 17:49 В Москве заработало производство судового топлива с пониженным содержанием серы В Москве заработало производство судового топлива с пониженным содержанием серы
23 ИЮЛ, 12:07 Третий день работы МАКС Третий день работы МАКС
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter