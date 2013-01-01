В Санкт-Петербурге спустили на воду крупный рыболовный траулер проекта СТ-192
«Механик Сизов» - одно из десяти судов, которые с 2017 года строятся на Адмиралтейских верфях для «Русской рыбопромышленной компанией» при поддержке государства с применением механизма инвестиционных квот.
Серия больших морозильных траулеров проекта СТ-192 выпускается поэтапно - на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге закладывают по два судна в год. В прошлом году спустили на воду заложенные в 2019-м траулера «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак». Одно из них до конца года планируется передать заказчику.
Как сообщает портал Sudostroenie.info, в этом году в День ВМФ России спустили заложенный в июне 2020-го третий траулер «Механик Сизов». На воде его достроят и проведут все необходимые испытания.
Судно длиной 108 метров оснащено современным оборудованием и отвечает всем требованиям экологической безопасности, заметно уменьшая «углеродный след». На этом и других траулерах проекта СТ-192 перерабатывающие мощности вдвое выше, чем у тех судов, которые сегодня работают в российской акватории на Дальнем Востоке.
Специалисты «Адмиралтейских верфей» готовят к спуску на воду четвертый траулер серии - "Капитан Мартынов". На судне красят наружную обшивку, загружают оборудование в машинное отделение.
Новые суда позволят увеличить производство качественной рыбной продукции для внутреннего рынка и экспортных поставок.
Реализация этого проекта, способствующего развитию как судостроительных, так и рыболовецких российских предприятий, стала возможной благодаря применению Минскльхозом России механизма инвестиционных квот. В рамках этой программы господдержки заключено 79 договоров по проектам строительства рыбопромысловых судов с общим объемом инвестиций составляют более 200 млрд рубле
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