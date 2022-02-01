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«Вера в мирное разрешение конфликта России и Запада»: Мировые цены на пшеницу начали падать

01.02.2022 15:32
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«Вера в мирное разрешение конфликта России и Запада»: Мировые цены на пшеницу начали падать

Мировые цены на пшеницу упали на 9% за неделю на новостях о завершении острой фазы конфликта России и Запада, которая грозила войной на Украине.

Котировки пшеницы опустились на двухнедельные минимумы на ожиданиях деэскалации конфликта России и Запада. Пшеница SRW в Чикаго подешевела на 9% за неделю, до 756,7 доллара за бушель. Черноморская пшеница с белком 12,5% опустилась на 5%, до 315 долларов за тонну, пишет Finanz.

По словам аналитиков «СовЭкона», трейдеры верят в мирное разрешение конфликта между Россией и западом. «Опасения, что возможный конфликт может привести к перебоям поставок из Черного моря, снижаются на фоне дипломатического прогресса», – отмечают аналитики.

Вместе с пшеницей прекратили расти в цене металлы, которые поставляет Россия. Это никель, палладий и платина. В случае вторжения на Украины во всех регионах мира возникнет дефицит отдельных сортов металла, предупреждает аналитик SP Angel Джон Мейер.

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