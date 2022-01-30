Артист ушел из жизни в восрасте 85 лет.

Сегодня, на 86 году жизни, скончался народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Информация о его смерти поступила из Союза кинематографистов РФ. Известно, что любимый многими поколениями россиян артист долго и тяжело болел. В начале января актер попал в больницу с пневмонией, но потом, его перевели в хоспис, передает ТАСС.

На счету Леонида Васильевича Куравлева более 200 ролей. Мы помним его замечательную игру в таких фильмах, как "Живет такой парень", "Золотой теленок", "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Ищите женщину" и многих других картинах.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале