Скончался народный артист РСФСР Леонид Куравлев
Артист ушел из жизни в восрасте 85 лет.
Сегодня, на 86 году жизни, скончался народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Информация о его смерти поступила из Союза кинематографистов РФ. Известно, что любимый многими поколениями россиян артист долго и тяжело болел. В начале января актер попал в больницу с пневмонией, но потом, его перевели в хоспис, передает ТАСС.
На счету Леонида Васильевича Куравлева более 200 ролей. Мы помним его замечательную игру в таких фильмах, как "Живет такой парень", "Золотой теленок", "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Ищите женщину" и многих других картинах.
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мифом оказалась и семейное счастье артиста, поросшее травой забвения. чужая жизнь-это потемки...царство небесное и земля пухом. отмучился человек сданный родственниками чужим людям за ненадобностью.
ложные утверждения о том, что дети облегчают уход человека из жизни.не все и не у каждого. некоторые ждут этого момента с нетерпением, что бы унаследовать оставшиеся.