Лавров: США не ответили на главный вопрос России

В ответе США нет положительной информации о нерасширении НАТО на Восток.

Во время разговора с журналистами, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США, в своем ответе России на предложения по гарантиям безопасности, не дали ответ по главному вопросу, заданному российской стороной. По его словам, США не дали положительной реакции на высказанную Россией позицию о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток, передают его слова РИА Новости.

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Ранее стало известно, что США не приняли решения о введении санкционных ограничений в отношении президента России Владимира Путина.