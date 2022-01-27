«Технические трудности»: США не приняли решения о санкциях против Путина

США могут отказаться от санкций лично против президента России Владимира Путина. По словам источников в Белом доме, это создаст «технические трудности» для ведения переговоров.

Об этом рассказала главный корреспондент CBS News Маргарет Бреннан, ссылаясь на свои источники. Персональные санкции против Путина приведут не только к аресту его активов за рубежом (в Кремле утверждают, что их нет – все они в банке «Россия»), но и закроют въезд Путину в США.

По словам Бреннан, более эффективный путь для США – оказать давление на близких к Путину олигархов и их банковские счета.

Ранее президент США Джо Байден допустил санкции лично против Путина, если Россия вторгнется на Украину. В Кремле назвали такой шаг разрывом дипломатических отношений.