МИД РФ: США и НАТО передали России письменный ответ по гарантиям

Ответ НАТО одобрили все 30 союзников Альянса.

На официальном сайте Министерства иностранных дел России появилась информация о том, что и США и НАТО передали России письменный ответ на выдвинутые российской стороной предложения по гарантиям безопасности. Ответ США передал заместителю главы российского внешнеполитического ведомства Александру Грушко посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан. Ответ НАТО получил посол России в Брюсселе, пишут РИА Новости.

При этом, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенбернг заявил, что переданный российской стороне документ имеет поддержку всех 30 союзных государств НАТО.

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Ранее стало известно, что США не смогли принять решение о введении санкций в отношении президента России Владимира Путина.