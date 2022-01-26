Более 20 кораблей ЧФ вышли в Черное море для проведения учений

Военные учения пройдут в акватории российских морей и важнейших частях Мирового океана.

Минобороны России начало масштабные учения в Черном море. Согласно информации ведомства, в учениях будут принимать участие фрегаты, сторожевые и малые ракетные корабли, ракетные катера, десантные и малые противолодочные корабли, а также тральщики. Все военные суда, численность которых превышает более 20 единиц, вышли в Черное море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске и направились к району проведения учений, сообщает ТАСС.

Причем учения начнутся еще во время следования боевых кораблей к заданным районам. Так, экипажи отработают технику безопасного маневрирования в районе интенсивного судоходства, проверят работу систем связи и противовоздушной морской обороны.

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Напомним, что военные учения проходят во всех зонах ответственности ВМФ России. Основной целью проводимых учений является отработка взаимодействия ВКС и ВМФ в ходе защиты национальных интересов нашей страны в Мировом океане, и оказание противодействия военным угрозам России.