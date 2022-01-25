Bild: США выдвинули новые санкции против России

Речь идет о введении санкционных ограничений в сфере сырьевого и оружейного экспорта.

По данным таблоида BILD, полученным от собственного источника, США предложили новый пакет санкций в отношении России, которые будут введены в том случае, если российская сторона проявит военную агрессию и нападет на Украину. Речь идет о введении ограничений в сфере сырьевого и оружейного экспорта и уменьшении количества дипломатических контактов с Россией.

Санкционные ограничения предложил ввести глава ЦРУ Уильям Бернс, который сам же их и разработал. О данном пакете санкций объявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Берлине. При его одобрении России перекроют все международные торговые пути, будут заблокированы пути поставок сырья, а также сокращен персонал дипмиссий. Общий экономический ущерб от санкций для России ожидается в размере порядка $50 млрд, пишут РИА Новости.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что будет в ответе США по гарантиям безопасности, предоставленном России на этой неделе.