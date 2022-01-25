В Крыму оценили инициативу о признании ДНР и ЛНР

Признание ДНР и ЛНР может быть расценено как выход России из Минских соглашений.

Глава крымского парламента Владимир Константинов высказал свое мнение об инициативе партии КПРФ о признании ДНР и ЛНР. По его словам, такое решение будет своевременным. Политик отметил, что Украину явно подталкивают к силовому решению вопроса на Востоке страны, ведь не зря США и другие страны начали эвакуировать из Киева своих дипломатов.

Тем не менее Константинов подчеркивает, что признание Россией ДНР и ЛНР может быть расценено как выход нашей страны из Минских соглашений, согласно которым республики являются территорией Украины. Поэтому их признание является серьезным дипломатическим вопросом, передают его слова РИА Новости.

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Ранее стало известно, что не только США, но и Великобритания приступили к эвакуации семей своих дипломатов, а также части сотрудников посольств с территории Украины.