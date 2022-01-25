Президенты России и Франции Путин и Макрон проведут телефонный разговор

Переговоры глав государств состоятся на этой неделе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут телефонные переговоры. Согласно его словам, проведение телефонного разговора глав государств запланировано на эту неделю, сообщают РИА Новости.

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Ранее французский лидер призвал Евросоюз отказаться от российских нефти и газа.