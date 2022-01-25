Президенты России и Франции Путин и Макрон проведут телефонный разговор
25.01.2022 12:32
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Переговоры глав государств состоятся на этой неделе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут телефонные переговоры. Согласно его словам, проведение телефонного разговора глав государств запланировано на эту неделю, сообщают РИА Новости.
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Асисяй?
телефонные переговоры по ваттсапу ))))