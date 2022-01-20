Макрон призвал отказаться от нефти и газа из России

Евросоюз должен покончить с зависимостью от нефти и газа из России, если он хочет оказывать влияние на Москву. Европа покупает 48% российской нефти и 72% газа.

«Нам надо создать условия для укрепления независимости от России. Когда я смотрю на наш импорт газа, мы не являемся независимыми», – заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в Европарламенте (цитата по Associated Press). «Если мы хотим оказывать влияние, нам нельзя быть уязвимыми», – подчеркнул президент Франции.

«Хорошо, что европейцы и США координируют свои действия, но необходимо, чтобы европейцы вели свой собственный диалог. Мы должны составить совместное предложение, совместное видение, новый порядок безопасности и стабильности для Европы», – сказал Макрон. По его словам, ЕС в скором времени представит предложения по вопросам стабильности и безопасности, которые обсудит с партнерами по НАТО, а затем – вынесет на переговоры с Россией.

Согласно данным Минэнерго США, на Европу приходится 48% экспорта нефти из России и 72% газа. Больше всего нефти у России покупают Нидерланды (11%), Германия (11%) и Польша (7%). Газа больше всего приобретают Германия (16%), Италия (12%) и Франция (8%).