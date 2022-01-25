«Тупой сукин сын»: Байден обозвал журналиста после вопроса о росте цен

Президент США Джо Байден назвал журналиста телеканала Fox News Питера Дуси «тупим сукиным сыном» после его вопроса о росте инфляции.

«Станет ли инфляция для его (Байдена) партии перед грядущими выборами в ноябре?» – спросил Дуси у Байдена на встрече в Белом доме после Совета по защите конкуренции. Свой вопрос он выкрикнул, когда собравшиеся начали расходиться.

Байден, предположительно, думал, что его микрофон отключен и сказал «тупой сукин сын» о Дуси. Через час после встречи Байден позвонил Дуси и сказал: «Ничего личного, приятель».

«Я сказал ему, что всегда будут пытаться задавать вопросы, отличные от того, что спрашивают остальные. И он сказал: «Ты должен», – поделился деталями разговора Дуси. Президент и журналист договорились «просто двигаться вперед».

«Мне не нужно, чтобы кто-то извинялся передо мной. Он может называть меня как хочет, лишь бы это заставляло его говорить!» – заключил Дуси.