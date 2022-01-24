«Без России мы не выживем»: Кадыров назвал сумму, которую Россия тратит на содержание Чечни
Правительство России ежегодно выделяет 300 млрд руб. на содержание Чечни. По словам главы республики Рамзана Кадырова, без России Чечня не выживет. На территории республики нет «ни газа, ни света, ни нефти».
Об этом Кадыров рассказал в Instagram председателя чеченского парламента Магомеда Даудова. Кадыров при этом отметил, что некоторые его критики говорят, будто власти Чечни не подчиняются Москве. «Я как никто подчиняюсь президенту, я пехотинец его. Я тоже думал, что нужна нам отдельная Ичкерия. Но, клянусь, мы не сможем продержаться и трех месяцев. Даже месяц не сможем», – сказал Кадыров.
По его словам, Россия ежегодно дотирует республику на 300 млрд руб. В Чечне нет «ни газа, ни света, ни нефти», заметил Кадыров. «Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов», – призвал глава Чечни.
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Пистит. Ну даже если так. Япония тоже не имеет природных ресурсов. Но если у японцев есть мозги. То у Кадырова - бараны. Верная псина лижущая очко мне об этом напела.
Врёт Кадыров.Есть в Чечне и газ и нефть.За газ,к стати,они не платят.Газпром пытался жаловаться Роспотребнадзору,но воз и ныне там.Если бы Кадыров не тратил те 300 миллиардов на мечети,свои дворцы и содержание своей армии боевиков,а занимался восстановлением разрушенных заводов и фабрик в течении 20 лет,то чеченцы бы не шарились по Москве.
Можно предположить, что Путин решил несколько ограничить запросы Кадырова, что, естественно, тому не понравилось. Поэтому Кадыров таким образом сообщает Путину, чтоб тот не играл с огнем. Поскольку Россия проиграла в войне с Чечней, поэтому обязана платить дань в полном размере.
Грозненский нефтяной район — один из крупнейших нефтепромышленных районов на территории Российской Империи, а затем СССР. Грозненский район нефтегазовых месторождений входит в Северо-Кавказкий нефтегазаносный регион России. Нефтеносные площади сосредоточены в районах Сунженского и Терского хребтов и Чёрных гор. Грозненский район, наравне с Бакинским — один из самых первых нефтедобывающих регионов СССР. ____________________________________________ и кому теперь верить ? президенту Ч Р Р. Кадырову клянущемуся богом что в Чечне НИЧЕГО нет или сухим цифрам и фактам из Википедии интересно он на словах клялся или на Коране
А оно нам, русским, надо?
Всем бы регионам так жить.
и тут выяснилось самая большая и самая красивая мечеть в Грозном построена на деньги российских пенсионеров