«Без России мы не выживем»: Кадыров назвал сумму, которую Россия тратит на содержание Чечни

Правительство России ежегодно выделяет 300 млрд руб. на содержание Чечни. По словам главы республики Рамзана Кадырова, без России Чечня не выживет. На территории республики нет «ни газа, ни света, ни нефти».

Об этом Кадыров рассказал в Instagram председателя чеченского парламента Магомеда Даудова. Кадыров при этом отметил, что некоторые его критики говорят, будто власти Чечни не подчиняются Москве. «Я как никто подчиняюсь президенту, я пехотинец его. Я тоже думал, что нужна нам отдельная Ичкерия. Но, клянусь, мы не сможем продержаться и трех месяцев. Даже месяц не сможем», – сказал Кадыров.

По его словам, Россия ежегодно дотирует республику на 300 млрд руб. В Чечне нет «ни газа, ни света, ни нефти», заметил Кадыров. «Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов», – призвал глава Чечни.