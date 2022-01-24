Новый антирекорд! В России выявлено более 65 тыс. зараженных Covid-19

За сутки от коронавируса скончалось 655 человек.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в России обранужено 65 109 зараженных Covid-19. Это новый рекорд за всю историю пандемии. Выздоровели за сутки 21 714 пациентов, скончалось 655 человек. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

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Всего с начала пандемии на территории нашей страны зафиксировано 11 173 300 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 10 045 336 человек выздоровели, 326 767 человек скончались.