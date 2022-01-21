В России выявлено рекордное количество заражений COVID-19

За минувшие сутки количество зараженных достигло 49 513 человек.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки на территории России выявлено 49 513 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Это рекордное число заражений за всю историю пандемии. Причем 52,3% инфицированных заразились штаммом "дельта", а у оставшихся пациентов выявлен штамм "омикрон", передает Газета.ру.

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Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в 55 регионах России.