ДНР: Киев перебросил на Донбасс «Смерч» и «Ураган»

Украина ведет подготовку к активным военным действиям на Донбассе.

Согласно данным народной милиции ДНР, власти Украины перебросили на территорию Донбасса восемь РСЗО «Смерч» и «Ураган». В настоящее время реактивные системы залпового огня находятся на линии соприкосновения. Такая информация поступила от начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина. По его словам, которые передают Известия, Украина готовится к ведению активных военных действий на Донбассе.

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