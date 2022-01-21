Володин: Россия должна защитить своих граждан в ДНР и ЛНР

Вопрос о признании ДНР и ЛНР очень серьезный и требует всестороннего обсуждения.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о том, что на следующей неделе будут организованы консультационные встречи с руководителями фракций для того, чтобы обсудить выдвинутую КПРФ инициативу о признании ДНР и ЛНР. По его словам, вопрос очень серьезный, ведь Россия должна оказать защиту своим гражданам, проживающим на территории республик, пишет Лента.ру.

Также Володин подчеркнул, что ситуация, складывающаяся в регионе в настоящее время, напряженная. Президент Украины не выполняет Минские договоренности, а НАТО, со своей стороны, планирует оккупировать территорию Украины. Все это может обернуться трагедией и Россия не должна этого допустить.

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Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту России Владимиру Путину признать ДНР и ЛНР для защиты проживающих на их территории граждан.