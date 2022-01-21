Жителям Украины начали рассылать инструкции на случай войны с Россией

Украинские власти присылают гражданам страны брошюры с инструкциями на случай чрезвычайной ситуации и войны. Киев, между тем, выделил 4 млн долларов на подготовку к обороне.

Памятку создало Министерство культуры Украины. В ней жителям страны рекомендуется оборудовать свое жилье на случай чрезвычайной ситуации. Также советуется найти ближайшее укрытие, сделать запасы воды и продуктов. При звуках выстрелов жителей призывают держаться подальше от окон.

В Киеве тем временем нашли 4 млн долларов, которые пойдут на подготовку к обороне города при возможном вторжении российской армии на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам по поводу «вторжения» России. «А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них», – заявил Зеленский и призвал «не накручивать себя».