«Здесь нет двойного дна»: Песков прокомментировал ситуацию с поставками «Газпромом» газа в Молдавию

Дмитрий Песков подчеркнул, что компания не может бесплатно поставлять газ другим странам.

В среду, 19 января, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что поставки российской компанией «Газпром» газа в Молдавию являются исключительно коммерческим вопросом. Он уточнил, что в этой ситуации не замешана политика.

«Здесь нет двойного дна», – сказал Песков.

Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что данный вопрос находится в компетенции «Газпрома», а не Кремля. Однако он добавил, что у компании и Молдавии есть контрактные обязательства: если газ продается, то за него должны платить деньги.

«Он («Газпром» – прим. ред.) не может отдавать товар бесплатно», – цитирует агентство ТАСС слова Пескова.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну рассказал, что республика в очередной раз столкнулась с энергетическим кризисом из-за повышения стоимости газа (в декабре закупочная стоимость голубого топлива составляла $450 за тысячу кубометров, а в январе она выросла до $646 за тысячу кубометров). Отмечается, что «Газпром» предупредил своего партнера, что если до 20 января не поступит авансовый платеж, тогда поставки сырья прекратятся.

В свою очередь премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что в республике могут объявить режим ЧП из-за проблем с газом.