Кремль отреагировал на приглашение Путина и Зеленского в Турцию для переговоров

Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва положительно относится к усилиям других стран, направленных на урегулирование ситуации на Украине.

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков в среду заявил, что Кремль позитивно относится к усилиям других стран по разрешению ситуации, сложившейся на Украине. Он отметил, что ключевые разногласия Москвы и Киева связаны с тем, что украинские власти тормозят процесс выполнения Минских договоренностей. Песков добавил, что будет хорошо, если Турция сможет убедить Украину в необходимости реализации ранее достигнутых соглашений, поскольку Россия приветствует такой подход, пишет РИА Новости.

Напомним, что турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган пригласил лидера РФ Владимира Путина и своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Турцию для проведения переговоров.