Гаврилица: в Молдавии могут ввести режим ЧП из-за проблем с газом

Газпром может прекратить поставки газа в страну из-за неуплаты.

Во время брифинга, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что не исключает введения в стане режима чрезвычайного положения в том случае, если на территорию Молдавии перестанет поступать газ. По ее словам, энергетический коллапс и введение ЧП позволит правительству страны более оперативно принимать решения в связи со сложившейся ситуацией, пишут Ведомости.

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Напомним, что ранее Молдавия заявила, что не может заплатить "Газпрому", который поставляет газ на территорию страны. На что в корпорации пригрозили прекратить поставки голубого топлива Молдавии в случае, если платеж не поступит 20 января.