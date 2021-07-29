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При модернизации кораблей Северного флота похитили 700 млн рублей

29.07.2021 17:25
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При модернизации кораблей Северного флота похитили 700 млн рублей

Правоохранительные органы выявили махинации при модернизации боевых кораблей Северного флота. Сумма ущерба составляет почти 700 млн руб. В хищениях подозреваются бывшие руководители московских заводов.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Главное военное следственное управление (ГВСУ). Следствие ведут сотрудники ФСБ и Следственного комитета. По версии следствия, бывший руководитель завода «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев и «Союз-М» Замир Ахмедов в сговоре с сотрудниками главного командования ВМФ и 504-го военного представительства Минобороны похитили около 700 млн руб. на модернизации вооружения кораблей.

Деньги были выделены указанным заводам, а также Саратовскому радиоприборному заводу. Но работы по контракту так и не были выполнены. Это вскрылось летом 2019 года. Сначала дело возбудили в Североморске, а потом передали в столичный 517-й военный следственный отдел СКР и уже после в ГВСУ.

Ахмедов и Эмиралиев находятся под арестом. Им вменяют четыре эпизода особо крупного мошенничества. Оба отказываются признавать свою вину. У обоих подозреваемых есть жилье в Испании и Грузии, а также банковские счета в Кыргызстане и Великобритании. Следствие утверждает, что прослушка зафиксировала их «намерение покинуть Россию». Также отмечается, что Эмиралиев ранее был судим за хищение средств Минобороны. Он похитил 48,8 млн руб.

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